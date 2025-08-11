Bundestag will künftig auch Tiktok nutzen

Tiktok sei zwar in vielerlei Hinsicht nicht unproblematisch. "Aber es ist nicht verboten. Und auf dieser Plattform, an dieser digitalen Theke sind Menschen, die sich nirgendwo anders informieren", sagte die CDU-Politikerin. Die wenigsten Menschen hätten heute noch eine gedruckte Zeitung zu Hause. "Wenn man fragt, wo sie sich informieren, dann ist das bei jungen Leuten Tiktok."

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag weitet seine Social-Media-Aktivitäten aus und wird künftig auch die Plattform Tiktok nutzen. "Wenn es dieses Medium gibt, wäre es ziemlich unsinnig, da nicht auch über unsere Arbeit zu informieren und das Parlament darzustellen", sagte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Auf Tiktok werden vor allem kurze Videos veröffentlicht. Zumeist sind sie unterhaltsam, es gibt aber auch informative Varianten - und solche mit Falschinformationen.

Erhebliche Sicherheitsbedenken gegen Tiktok



Gegen Tiktok gibt es allerdings erhebliche Sicherheitsbedenken und den Vorwurf mangelnden Datenschutzes. Betreiber ist das Unternehmen Bytedance, das einen chinesischen Gründer und eine große Zentrale in Peking hat. Es gibt die Sorge, die App könne von chinesischen Behörden zum Sammeln von Informationen über ihre Nutzer missbraucht werden.

Millionen Nutzer machen Tiktok für Politik interessant

Interessant ist die Plattform für die Politik, weil sie Zugang zu einem riesigen Publikum bietet. Sie wurde im vergangenen Jahr laut Bundesamt für den Datenschutz und die Informationsfreiheit allein in Deutschland monatlich von rund 21 Millionen Menschen aktiv genutzt. Weltweit seien es mehr als 1,5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer pro Monat gewesen.

Erkannt hat das Potenzial zuerst die AfD, die auf Tiktok wie keine andere Partei präsent ist. Auch die Bundesregierung nutzt Tiktok inzwischen./sk/DP/zb



