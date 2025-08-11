    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Badische Neueste Nachrichten' zu Trump/EU

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Trump/EU:

    "Donald Trump hat die EU in der Hand wie einen Spielball. Das ist auch wegen der geopolitischen Lage keine gute Nachricht. Bei anstehenden Gesprächen mit dem russischen Kriegstreiber Wladimir Putin oder dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird sich das fortsetzen. Trump hat die Zügel in der Hand, die EU sieht zu. Deshalb sollte die EU bei den nächsten anstehenden Auseinandersetzungen mit den USA mehr Stärke zeigen."/yyzz/DP/nas



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
