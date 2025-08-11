    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Sozialleistungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Immer mehr Menschen arbeiten schwarz, auch junge Talente.
    • Ausland wird für qualifizierte Arbeitskräfte attraktiver.
    • Fehlende Reformen gefährden Sicherheit für die Jungen.

    STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Sozialleistungen:

    "Immer mehr Menschen arbeiten am Fiskus und an den Sozialkassen vorbei schwarz. Gerade für qualifizierte, leistungsbereite junge Menschen - jene also, auf die eine alternde Gesellschaft angewiesen ist - rechnet es sich immer mehr, ins Ausland zu gehen. Ohne ehrliche, generationenübergreifende Reformen ist das Versprechen von Sicherheit für die Jungen eine Illusion. Doch fehlt der Mut, den Bürgern und der eigenen Klientel reinen Wein einzuschenken und sie mit Zumutungen zu konfrontieren. Schwarz-Rot streut ihnen lieber Sand in die Augen."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

