    Pressestimme

    'Stuttgarter Zeitung' zu Kritik an Merz/Israel

    • Israel darf sich verteidigen, muss Völkerrecht achten.
    • Wadephul war in Israel, um Regierung zu beeinflussen.
    • Merz handelt als Kanzler, nicht als Parteichef.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Kritik an Merz/Israel:

    "Natürlich darf sich Israel verteidigen - aber es muss das Völkerrecht achten. Außenminister Johann Wadephul (CDU) war erst kürzlich in Israel, um auf die dortige Regierung einzuwirken. Dass der israelische Premier eine Woche später ankündigte, Gaza-Stadt einnehmen zu wollen, musste Konsequenzen haben. Das kann niemanden überraschen - auch nicht in der Union. Mit seiner Entscheidung hat Merz als Kanzler gehandelt, nicht als CDU-Parteichef. Es spricht für ihn, dass ihm seine Rolle so klar ist. CDU und CSU schwächen jetzt ihren Mann an der Spitze. Zumal bereits absehbar ist: Lenkt Israel nicht ein, werden weitere Maßnahmen unumgänglich sein."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
