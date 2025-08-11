    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine ist kein Aggressor, bleibt außen vor.
    • Weltordnung basiert auf dem Recht des Stärkeren.
    • Frieden ohne Diktat scheint für Europa unrealistisch.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska:

    "Die Ukraine aber war und ist kein Aggressor. Wenn sie nun trotzdem in Alaska nicht oder bestenfalls am Katzentisch teilnehmen darf, zeigt das überdeutlich, dass die Welt sich vorerst an eine Ordnung wird gewöhnen müssen, in der das Recht des Stärkeren gilt. Die Konsequenzen daraus sind unabsehbar. Die Hoffnung auf einen Frieden, der kein Diktatfrieden ist, kann Europa wohl begraben. Hier zeigt sich exemplarisch, dass der Rest der Welt weitgehend hilflos zuschauen muss, wie wenige Mächtige mit ihr umgehen. Es kommt eben doch auf militärische Stärke an."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
