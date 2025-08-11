    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inlandstourismus stabil - Zahlen für Juni

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Städte begrüßen viele Gäste trotz Wetter.
    • Übernachtungen im Mai um 2,6 Prozent gesunken.
    • Rückstand zum Rekordjahr 2024 nur 0,8 Prozent.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Trotz des eher durchwachsenen Wetters haben die deutschen Städte und Urlaubsgebiete im bisherigen Jahresverlauf viele Gäste aus dem In- und Ausland begrüßen können. Die Zahlen lagen in den ersten fünf Monaten nur knapp unter dem Rekordergebnis des Vorjahres. Das Statistische Bundesamt berichtet an diesem Montag (8.00 Uhr), wie die Bilanz im Juni ausgefallen ist.

    Im Mai dieses Jahres hatten deutlich weniger Menschen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben übernachtet als im Vorjahresmonat. 47,5 Millionen Übernachtungen bedeuten einen Rückgang um 2,6 Prozent. Ein wichtiger Grund für den Rückgang könnten den Statistikern zufolge die späteren Pfingstferien gewesen sein, die 2025 anders als im Vorjahr überwiegend erst im Juni lagen.

    Der Rückstand zum Rekordjahr 2024 betrug nach fünf Monaten mit 173 Millionen Übernachtungen nur 0,8 Prozent./hgo/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Inlandstourismus stabil - Zahlen für Juni Trotz des eher durchwachsenen Wetters haben die deutschen Städte und Urlaubsgebiete im bisherigen Jahresverlauf viele Gäste aus dem In- und Ausland begrüßen können. Die Zahlen lagen in den ersten fünf Monaten nur knapp unter dem Rekordergebnis des …