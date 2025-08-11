    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 11. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter und Atoss präsentieren Halbjahreszahlen.
    • Verbraucherpreise und Insolvenzen in Deutschland erwartet.
    • Bundesverfassungsgericht entscheidet über Besteuerung.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. August 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)
    USA: GoPro, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Inlandstourismus 6/25
    08:00 DEU: Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025 08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 ROU: Handelsbilanz 6/25
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Mindestbesteuerung bei Definitiveffekten

    10:30 DEU: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Halbjahres-PK, Berlin

    11:30 DEU: Regierungs-Pk, Berlin

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
