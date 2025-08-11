    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    Bitcoin baut Gewinne vom Wochenende aus und nähert sich Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin nähert sich Rekordhoch von Juli 2023.
    • Kurs steigt auf 122.155 Dollar, dann leicht gesunken.
    • Hohe Nachfrage von Institutionen treibt Preis an.
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich Montagmorgen mit kräftigen Gewinnen dem Rekordhoch von Mitte Juli genähert. Der Kurs des Bitcoin stieg im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 122.155 Dollar. Zuletzt gab der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung etwas nach, kostete aber mit rund 121.700 Dollar immer noch rund 5.000 Dollar mehr als am Ende vergangener Woche. Bereits am Wochenende hatte sich der Bitcoin um rund 3.000 Dollar verteuert. Der Anstieg geht nach Einschätzung von Rachael Lucas, Krypto-Analystin bei BTC Markets, auf ein hohes Interesse von institutionellen Investoren zurück.

    Der Anstieg von Bitcoin werde durch stetige Käufe von Konzernen für die Steuerung der Unternehmensfinanzierung (Treasury), Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) und eine Stimmungsänderung nach neuen US-Zöllen auf importierte Goldbarren unterstützt, sagte die BTC-Markets-Expertin der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Angesichts von Lieferengpässen und politischen Risiken bei Gold gewinnt Bitcoin als grenzenloser, zollfreier Wertspeicher bei Anlegern an Bedeutung."

    Der Bitcoin war nach dem Rekordhoch von 123.236 Dollar Mitte Juli auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf rund 112.000 Dollar Anfang August abgesackt, bevor er sich wieder erholte./zb

