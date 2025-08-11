Bitcoin baut Gewinne vom Wochenende aus und nähert sich Rekordhoch
- Bitcoin nähert sich Rekordhoch von Juli 2023.
- Kurs steigt auf 122.155 Dollar, dann leicht gesunken.
- Hohe Nachfrage von Institutionen treibt Preis an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich Montagmorgen mit kräftigen Gewinnen dem Rekordhoch von Mitte Juli genähert. Der Kurs des Bitcoin stieg im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 122.155 Dollar. Zuletzt gab der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung etwas nach, kostete aber mit rund 121.700 Dollar immer noch rund 5.000 Dollar mehr als am Ende vergangener Woche. Bereits am Wochenende hatte sich der Bitcoin um rund 3.000 Dollar verteuert. Der Anstieg geht nach Einschätzung von Rachael Lucas, Krypto-Analystin bei BTC Markets, auf ein hohes Interesse von institutionellen Investoren zurück.
Der Anstieg von Bitcoin werde durch stetige Käufe von Konzernen für die Steuerung der Unternehmensfinanzierung (Treasury), Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) und eine Stimmungsänderung nach neuen US-Zöllen auf importierte Goldbarren unterstützt, sagte die BTC-Markets-Expertin der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Angesichts von Lieferengpässen und politischen Risiken bei Gold gewinnt Bitcoin als grenzenloser, zollfreier Wertspeicher bei Anlegern an Bedeutung."
Der Bitcoin war nach dem Rekordhoch von 123.236 Dollar Mitte Juli auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf rund 112.000 Dollar Anfang August abgesackt, bevor er sich wieder erholte./zb
Danke für die Einschätzung.
Ich sehe aktuell ebenfalls, dass EUR/USD in einer engen Spanne um 1,156 pendelt. Mein kurzfristiger Bias bleibt aber leicht abwärtsgerichtet, solange der Bereich um 1,16–1,1640 nicht nachhaltig überwunden wird. Die bisherigen Anläufe in dieser Zone wurden eher abverkauft, was für mich ein Hinweis ist, dort verstärkt auf Reaktionen zu achten.
Für meine laufende Short‑Position sind vor allem zwei Punkte entscheidend:
- Die Unterstützungszone um 1,15 ist mehrfach bestätigt und könnte beim nächsten Anlauf brüchig werden.
- Makroseitig kommt aktuell wenig Rückenwind für den Euro – schwache deutsche Auftragsdaten und vorsichtige US‑Notenbankstimmen stützen eher den Dollar.
Solange sich das technische Bild nicht klar dreht, bleibe ich daher in der Position. Ein Ausstieg käme für mich nur in Frage, wenn wir den Widerstand um 1,1640 dynamisch und mit Volumen hinter uns lassen.
Ich dokumentiere solche Trades und die dahinterstehenden Überlegungen laufend in meinem kleinen Trading‑Journal hier im Forum – wer mag, kann da gerne mitlesen.
Vielen Dank für die ausführliche Analyse und die klaren Chartmarken – finde ich immer sehr hilfreich, um das eigene Bild mit anderen Einschätzungen abzugleichen.
Für mich persönlich ist der Bereich um 1,1570 aktuell eine entscheidende Zone. Nach meinem Regelwerk ist der Bruch darunter in Verbindung mit dem vorangegangenen Abwärtsschub ein deutliches Verkaufssignal gewesen. Solche Marken nutze ich gern, um Positionen mit engem Risiko aufzubauen. Sollte der Kurs allerdings wieder nachhaltig über diese Zone steigen, wäre das für mich ein Hinweis, den Short zu überdenken.
Ihre genannten Unterstützungen bei 1,1530 und 1,1494 habe ich ebenfalls auf dem Schirm. Das sind für mich potenzielle Zielbereiche, an denen ich Teilgewinne realisieren oder die Position komplett schließen würde – je nachdem, wie sich das Momentum bis dahin entwickelt.
Was mir an Ihrer Prognose besonders gefällt, ist die klare Definition möglicher Tagesspannen. Solche Orientierungen helfen enorm, nicht jedem kleinen Zucken im Chart hinterherzulaufen, sondern auf klarere Bewegungen zu warten.
Ich dokumentiere meine Trades und Gedanken hier im Forum Schritt für Schritt, um für mich selbst und Mitleser eine nachvollziehbare Linie zu schaffen. Wer meine Umsetzungen in Echtzeit mitverfolgen möchte, findet mein Wikifolio „Handeln mit Plan“ hier: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf4domegap#feed