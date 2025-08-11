Hypoport: Ertragsstarkes erstes Halbjahr begeistert Anleger
Hypoport SE beeindruckt mit starkem Wachstum und optimistischen Aussichten für die Zukunft.
Foto: Hypoport SE
- Hypoport SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 13% auf 305 Millionen Euro.
- Der Rohertrag wuchs um 14% auf 130 Millionen Euro, während das EBIT um 94% auf 16 Millionen Euro anstieg.
- Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms erzielte einen Rohertrag von 81 Millionen Euro, was einem Anstieg von 19% entspricht.
- Im Segment Financing Platforms stieg der Rohertrag um 9% auf 33 Millionen Euro, während das EBIT um 14% auf 1,8 Millionen Euro sank.
- Das Segment Insurance Platforms verzeichnete einen leichten Anstieg des Rohertrags um 3% auf 16 Millionen Euro, das EBIT fiel jedoch auf -0,3 Millionen Euro.
- Vorstandsvorsitzender Ronald Slabke äußerte sich positiv über die Ergebnisse und betonte die fortgesetzte Erholung im Markt der privaten Immobilienfinanzierung.
