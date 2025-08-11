    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Dividendentermine

    297 Aufrufe 297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 33 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 33 / 2025
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 33 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im August 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 33 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Apple
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Short
    4,50€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3,98€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +0,52 % 11.08.
    Ford Motor
    +6,70 % 11.08.
    KKR
    +0,62 % 11.08.
    Exelon
    +4,06 % 11.08.
    Rollins
    +1,32 % 11.08.
    Tronox Holdings
    +3,37 % 11.08.
    Pitney Bowes
    +3,62 % 11.08.
    PPG Industries
    +2,06 % 11.08.
    Matthews International (A)
    +3,19 % 11.08.
    California Water Service Group
    +2,19 % 11.08.
    Chemed
    +0,32 % 11.08.
    WW Grainger
    +0,79 % 11.08.
    Navios Maritime Partners
    +0,50 % 11.08.
    Climb Global Solutions
    +0,90 % 11.08.
    Kingstone Companies
    - 11.08.
    Janus Henderson Group
    +4,47 % 11.08.
    Delek US Holdings (New)
    +4,49 % 11.08.
    Betterware de Mexico SAPI de CV
    +9,18 % 11.08.
    Clarus Corporation
    +1,87 % 11.08.
    Nomad Foods
    - 11.08.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 11.08.
    Magnolia Oil & Gas Registered (A)
    +2,14 % 11.08.
    Teekay Tankers Registered (A)
    +4,24 % 11.08.
    Alexander's
    +7,85 % 11.08.
    Affiliated Managers Group
    +0,04 % 11.08.
    Bank of N T Butterfield & Son
    +5,12 % 11.08.
    Capital Bancorp
    +1,59 % 11.08.
    First Interstate Bancsystem Registered (A)
    +6,67 % 11.08.
    Bankwell Financial Group
    +3,03 % 11.08.
    CVR Partners
    +9,12 % 11.08.
    Meridian Corporation
    +4,72 % 11.08.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    - 11.08.
    BCB Bancorp
    +5,59 % 11.08.
    Webster Financial (Conn)
    +3,32 % 11.08.
    Terex
    +1,21 % 11.08.
    Global Industrial Company
    +2,89 % 11.08.
    Astec Industries
    +1,43 % 11.08.
    Genie Energy Registered (B)
    +1,81 % 11.08.
    First Business Financial Services
    +3,11 % 11.08.
    Marine Products
    +11,10 % 11.08.
    Arrow Financial
    +4,17 % 11.08.
    Sound Financial Bancorp
    +1,28 % 11.08.
    Cohen & Steers
    +2,90 % 11.08.
    Eagle Point Credit Company Conv Pfd
    - 11.08.
    RPC
    +2,43 % 11.08.
    Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd (C)
    +7,09 % 11.08.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 11.08.
    Shore Bancshares
    +3,83 % 11.08.
    Domain Holdings Australia
    +1,69 % 11.08.
    Eagle Point Income Company 7.75 % Red Pfd (B)
    +7,75 % 11.08.
    Visa (A)
    +0,78 % 12.08.
    Norwegian Air Shuttle
    - 12.08.
    Welltower
    +2,33 % 12.08.
    Alcoa
    +1,17 % 12.08.
    American Water Works
    +2,29 % 12.08.
    Hercules Technology Growth Capital
    +8,31 % 12.08.
    Essential Utilities
    +3,37 % 12.08.
    Cheesecake Factory
    +2,77 % 12.08.
    Donaldson
    +1,54 % 12.08.
    Kennametal
    +3,14 % 12.08.
    Reinsurance Group America
    +1,75 % 12.08.
    AdvanSix
    +2,29 % 12.08.
    EMS-CHEMIE HOLDING
    +1,80 % 12.08.
    Willis Lease Finance
    - 12.08.
    Mueller Water Products (A)
    +1,62 % 12.08.
    Visa -A CAD hedged-
    +0,78 % 12.08.
    Natural Health Trends
    +11,39 % 12.08.
    Pc Connection
    +0,59 % 12.08.
    Rush Enterprises (A)
    +1,38 % 12.08.
    Ryan Specialty Holdings Registered (A)
    - 12.08.
    Westlake Chemical Partners
    +8,25 % 12.08.
    Dolby Laboratories Registered (A)
    +1,50 % 12.08.
    FB Financial
    +1,66 % 12.08.
    Kearny Financial
    +6,19 % 12.08.
    Rush Enterprises (B)
    +1,47 % 12.08.
    Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
    +1,37 % 12.08.
    Target
    +3,29 % 13.08.
    ABN AMRO Bank
    +9,51 % 13.08.
    Scorpio Tankers
    +2,40 % 13.08.
    United Rentals
    +0,91 % 13.08.
    Clorox
    +3,38 % 13.08.
    Consolidated Edison
    +3,46 % 13.08.
    Brown & Brown
    +0,60 % 13.08.
    Entergy
    +3,96 % 13.08.
    Kenvue
    +3,90 % 13.08.
    Easterly Government Properties
    +8,45 % 13.08.
    Sensata Technologies Holding
    +1,35 % 13.08.
    AerCap Holdings
    +0,80 % 13.08.
    Fresh Del Monte Produce
    +3,70 % 13.08.
    WisdomTree
    +1,33 % 13.08.
    Gerdau
    +3,91 % 13.08.
    Ethan Allen Interiors
    +6,41 % 13.08.
    PennyMac Financial Services
    +1,03 % 13.08.
    Home Bancshares
    +2,85 % 13.08.
    Winmark
    +2,49 % 13.08.
    Landmark Bancorp
    +4,07 % 13.08.
    Employers Holdings
    +2,52 % 13.08.
    BOK Financial
    +2,30 % 13.08.
    Select Medical Holdings
    +1,53 % 13.08.
    BP
    +5,82 % 14.08.
    Rio Tinto
    +2,77 % 14.08.
    Fresnillo
    +1,49 % 14.08.
    GSK
    +4,72 % 14.08.
    Western Alliance Bancorp
    +2,09 % 14.08.
    Unilever
    +3,31 % 14.08.
    Harbour Energy
    +7,07 % 14.08.
    Booz Allen Hamilton Holding Registered (A)
    +1,55 % 14.08.
    Unilever
    +3,31 % 14.08.
    Chemring Group
    +1,91 % 14.08.
    Comfort Systems USA
    +0,35 % 14.08.
    Diamondback Energy
    +4,32 % 14.08.
    Haleon
    +1,81 % 14.08.
    Viper Energy
    +5,64 % 14.08.
    Abrdn
    +9,59 % 14.08.
    TJX Companies
    +1,51 % 14.08.
    Conduit Holdings
    +5,25 % 14.08.
    Rio Tinto
    +5,51 % 14.08.
    London Stock Exchange Group
    +1,28 % 14.08.
    Ingersoll Rand
    +0,08 % 14.08.
    Rio Tinto
    +2,77 % 14.08.
    Peabody Energy
    +1,25 % 14.08.
    International Public Partnerships
    +6,49 % 14.08.
    Coterra Energy
    +3,24 % 14.08.
    Pool
    +1,28 % 14.08.
    Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)
    +0,50 % 14.08.
    Expand Energy Corporation
    +2,88 % 14.08.
    Resmed
    +1,05 % 14.08.
    Cognex
    +0,73 % 14.08.
    Melrose Industries
    +0,93 % 14.08.
    ICG Enterprise Trust
    +4,19 % 14.08.
    Paccar
    +3,96 % 14.08.
    Invesco
    +4,98 % 14.08.
    Blue Owl Capital Registered (A)
    +3,55 % 14.08.
    LKQ
    +2,79 % 14.08.
    Lancashire Holdings
    +17,60 % 14.08.
    Hikma Pharmaceuticals
    +3,07 % 14.08.
    Hiscox
    +2,45 % 14.08.
    Tritax Big Box REIT
    +4,87 % 14.08.
    Greencoat UK Wind GBP
    +8,02 % 14.08.
    The PRS REIT
    +5,04 % 14.08.
    PBF Energy Registered (A)
    +2,64 % 14.08.
    The Renewables Infrastructure Group
    +0,08 % 14.08.
    Just Group
    +1,90 % 14.08.
    Healthcare Realty Trust Incorporated (A)
    +7,77 % 14.08.
    Rentokil Initial
    +1,95 % 14.08.
    Vulcan Materials (Holding Co)
    +0,71 % 14.08.
    Pearson
    +2,27 % 14.08.
    Sitio Royalties Registered (A)
    +6,39 % 14.08.
    Emerald Holding
    +0,61 % 14.08.
    WEC Energy Group
    +3,63 % 14.08.
    Heidrick & Struggles International
    +1,62 % 14.08.
    Provident Financial Holdings
    +4,34 % 14.08.
    Unitil
    +3,09 % 14.08.
    Atlas Energy Solutions
    +3,85 % 14.08.
    HomeTrust Bancshares
    +1,71 % 14.08.
    IMI
    +1,63 % 14.08.
    Pearson
    +2,27 % 14.08.
    Domino's Pizza Group
    +3,25 % 14.08.
    Zions Bancorporation NA
    +3,57 % 14.08.
    Newmark Group Registered (A)
    +1,00 % 14.08.
    TBC Bank Group
    +7,84 % 14.08.
    Keller Group
    +3,35 % 14.08.
    Bar Harbor Bankshares
    +4,19 % 14.08.
    Vesuvius
    +5,15 % 14.08.
    Reach
    +7,96 % 14.08.
    Alternative Income REIT
    +9,35 % 14.08.
    4Imprint Group
    +3,05 % 14.08.
    Elementis
    +1,71 % 14.08.
    Goldplat
    - 14.08.
    Rotork
    +0,02 % 14.08.
    NexPoint Diversified Real Estate Trust
    +10,04 % 14.08.
    Berkshire Hills Bancorp
    +2,92 % 14.08.
    Resmed
    +1,44 % 14.08.
    S & T Bancorp
    +3,70 % 14.08.
    Schroder Real Estate Investment Trust
    +7,57 % 14.08.
    Air T Funding 8% Cum Red Pfd
    - 14.08.
    Reckon
    +4,55 % 14.08.
    Impax Environmental Markets
    +1,22 % 14.08.
    SiriusPoint 8 % Cum Red Perp Conv Pfd (B)
    - 14.08.
    Novo Nordisk
    +2,74 % 15.08.
    RTX Corporation Reg Shs
    +2,31 % 15.08.
    Eli Lilly
    +0,65 % 15.08.
    Walmart
    +1,51 % 15.08.
    J.M. Smucker
    +3,47 % 15.08.
    Exxon Mobil
    +3,35 % 15.08.
    Starbucks
    +2,56 % 15.08.
    The Hershey
    +2,88 % 15.08.
    Duke Energy
    +3,97 % 15.08.
    Novo Nordisk (B) Sponsored ADR
    +2,74 % 15.08.
    Cintas
    +0,95 % 15.08.
    Jabil
    +0,27 % 15.08.
    Organon & Company
    +6,00 % 15.08.
    Southern Copper
    +2,18 % 15.08.
    Honeywell International
    +2,11 % 15.08.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 15.08.
    MSCI Registered (A)
    +1,15 % 15.08.
    Capital Southwest
    +10,86 % 15.08.
    Kroger
    +2,42 % 15.08.
    Arbor Realty Trust
    +12,10 % 15.08.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 15.08.
    Sherwin-Williams
    +0,83 % 15.08.
    American States Water
    +2,23 % 15.08.
    Royalty Pharma Registered (A)
    +3,05 % 15.08.
    PennantPark Investment
    +12,56 % 15.08.
    Church & Dwight
    +1,10 % 15.08.
    PennantPark Floating Rate Capital
    +10,78 % 15.08.
    Moody's
    +0,80 % 15.08.
    Capital One Financial
    +1,63 % 15.08.
    AGCO
    +3,39 % 15.08.
    The Chemours
    +4,37 % 15.08.
    Helmerich & Payne
    +4,14 % 15.08.
    LPL Financial Holdings
    +0,47 % 15.08.
    Otis Worldwide Corporation
    +1,58 % 15.08.
    Teleflex
    +0,64 % 15.08.
    Emerson Electric
    +2,04 % 15.08.
    A10 Networks
    +1,67 % 15.08.
    International Paper
    +4,19 % 15.08.
    CF Industries Holdings
    +2,52 % 15.08.
    GSK
    +3,85 % 15.08.
    Wingstop
    +0,27 % 15.08.
    Shell
    +4,01 % 15.08.
    Matador Resources
    +1,43 % 15.08.
    Tetra Tech
    +0,57 % 15.08.
    Patria Investment Limited Registered (A)
    +6,40 % 15.08.
    Nexstar Media Group
    +4,12 % 15.08.
    Lindsay
    +1,15 % 15.08.
    Lakeland Industries
    - 15.08.
    Louisiana-Pacific
    +1,17 % 15.08.
    HCI Group
    +1,58 % 15.08.
    Sabra Health Care REIT
    +7,72 % 15.08.
    Sound Point Meridian Capital
    - 15.08.
    UMH Properties
    +5,00 % 15.08.
    Allete
    +4,53 % 15.08.
    Karooooo
    +13,72 % 15.08.
    SunCoke Energy
    +4,22 % 15.08.
    BP
    +5,37 % 15.08.
    Hawkins
    +1,09 % 15.08.
    Global Water Resources
    +2,40 % 15.08.
    Otter Tail
    +2,15 % 15.08.
    MGP Ingredients
    +0,67 % 15.08.
    Minerals Technologies
    +0,53 % 15.08.
    Maximus
    +1,46 % 15.08.
    Sturm Ruger
    +1,61 % 15.08.
    FirstCash Holdings
    +1,26 % 15.08.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 15.08.
    Applied Industrial Technologies
    +0,80 % 15.08.
    Medallion Financial
    +4,89 % 15.08.
    Reliance Steel And Aluminum
    +1,44 % 15.08.
    eXp World Holdings
    +1,60 % 15.08.
    Flowco Holdings Registered (A)
    - 15.08.
    Bridge Investment Group Holdings Registered (A)
    +5,10 % 15.08.
    Middlesex Water
    +2,21 % 15.08.
    The Eastern
    +1,62 % 15.08.
    Reynolds Consumer Products
    +3,19 % 15.08.
    Enghouse Systems
    +3,27 % 15.08.
    Provident Financial Services
    +5,60 % 15.08.
    MarketWise Registered (A) (Old)
    +4,42 % 15.08.
    ConnectOne Bancorp
    +3,26 % 15.08.
    Selective Insurance Group
    +1,48 % 15.08.
    North European Oil Royalty Trust Certs.of Benef.Interest
    +7,38 % 15.08.
    Artesian Resources (A)
    +3,24 % 15.08.
    Business First Bancshares
    +2,46 % 15.08.
    Great Ajax
    +7,79 % 15.08.
    Bassett Furniture Industries
    +5,31 % 15.08.
    SB Financial Group
    +3,54 % 15.08.
    Penske Automotive Group
    +2,57 % 15.08.
    Midland States Bancorp
    +5,17 % 15.08.
    Amerant Bancorp Registered (A)
    +1,61 % 15.08.
    Hilltop Holdings
    +2,17 % 15.08.
    Gorman-Rupp
    +1,99 % 15.08.
    Oxford Lane Capital 6.25 % Red Pfd
    - 15.08.
    Crawford & (A)
    +2,67 % 15.08.
    Federal Signal
    +0,55 % 15.08.
    Fidelity D & D Bancorp
    +3,13 % 15.08.
    Origin Bancorp
    +1,89 % 15.08.
    Taitron Components (A)
    +6,51 % 15.08.
    CB Financial Services
    +4,12 % 15.08.
    Eagle Bancorp Montana
    +4,04 % 15.08.
    Park National
    +3,03 % 15.08.
    Southwest Gas Holdings
    +3,29 % 15.08.
    Greene County Bancorp
    +1,11 % 15.08.
    Southern Missouri Bancorp
    +1,96 % 15.08.
    Oppenheimer Holdings Registered (A)
    +1,39 % 15.08.
    MSA Safety
    +1,12 % 15.08.
    BankFinancial
    +3,63 % 15.08.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 15.08.
    Standard Motor Products
    +3,44 % 15.08.
    Esquire Financial Holdings
    +1,10 % 15.08.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    - 15.08.
    Bank of America Depositary
    - 15.08.
    Aperam NY
    +5,75 % 15.08.
    Crawford & (B)
    +2,75 % 15.08.
    USCB Financial Holdings Registered (A)
    - 15.08.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 15.08.
    Virginia National Bankshares
    +3,82 % 15.08.
    Summit Hotel Properties
    +4,76 % 15.08.
    OFS Credit Company 6.125 % Cum Red Pfd (C)
    - 15.08.
    Summit Hotel Properties 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    - 15.08.
    Capital One Financial Depositary Shs (I)
    - 15.08.
    Capital One Financial Depositary Shs (J)
    - 15.08.
    First Mid Bancshares
    +2,66 % 15.08.
    CNB Financial (Pa) Depositary Shs (A)
    - 15.08.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (I)
    - 15.08.
    Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd
    +5,00 % 15.08.
    Summit Hotel Properties 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (F)
    - 15.08.
    ConnectOne Bancorp Depositary Shs (A)
    - 15.08.

    Die Dividendenrenditen in der KW 33 / 2025 reichen von +0,02 % bei Rotork bis +17,60 % bei der Lancashire Holdings Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 33 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 33 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im August 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im August, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 33 / 2025 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 33 2025