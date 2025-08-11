Northern Data: Spannende H1 2025 Ergebnisse enthüllt!
Northern Data AG erlebte im ersten Halbjahr 2025 ein beeindruckendes Wachstum. Mit einem Umsatzsprung von 72 % und einem EBITDA-Plus von 101 % setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Besonders das Cloud- und Rechenzentrumsgeschäft florierte mit einem Anstieg von 116 %. Ein Highlight war die Eröffnung eines hochmodernen KI- und HPC-Rechenzentrums in Pittsburgh. Trotz dieser Erfolge bleibt der Nettoverlust eine Herausforderung, mit einem Rückgang des Ergebnisses je Aktie um 320 %.
- Northern Data AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 94,3 Mio. EUR, was einem Anstieg von 72 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBITDA betrug 21,3 Mio. EUR, was einem Plus von 101 % gegenüber H1 2024 entspricht.
- Der Umsatz aus dem Cloud- und Rechenzentrumsgeschäft belief sich auf 40,8 Mio. EUR, ein Anstieg von 116 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Im zweiten Quartal 2025 wurde ein KI- und HPC-Rechenzentrum der nächsten Generation in Pittsburgh eröffnet.
- Der Nettoverlust im ersten Halbjahr 2025 betrug 164,6 Mio. EUR, verglichen mit einem Verlust von 32,6 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das Ergebnis je Aktie sank auf -2,56 EUR, was einem Rückgang von 320 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Der Kurs von Northern Data lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,39 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,210EUR das entspricht einem Plus von +2,54 % seit der Veröffentlichung.
