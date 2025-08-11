117 0 Kommentare Northern Data: Spannende H1 2025 Ergebnisse enthüllt!

Northern Data AG erlebte im ersten Halbjahr 2025 ein beeindruckendes Wachstum. Mit einem Umsatzsprung von 72 % und einem EBITDA-Plus von 101 % setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Besonders das Cloud- und Rechenzentrumsgeschäft florierte mit einem Anstieg von 116 %. Ein Highlight war die Eröffnung eines hochmodernen KI- und HPC-Rechenzentrums in Pittsburgh. Trotz dieser Erfolge bleibt der Nettoverlust eine Herausforderung, mit einem Rückgang des Ergebnisses je Aktie um 320 %.

