q.beyond: EBITDA wächst im Q2 2025 um 23 % auf 2,7 Mio. €
q.beyond AG zeigt beeindruckende Wachstumszahlen und setzt auf innovative Strategien für eine erfolgreiche Zukunft.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- q.beyond AG steigerte im zweiten Quartal 2025 das EBITDA um 23 % auf 2,7 Mio. €, während das EBIT um 1,2 Mio. € und das Konzernergebnis um 0,8 Mio. € wuchsen.
- Die Prognose für 2025 sieht ein deutlich höheres EBITDA und einen Konzerngewinn vor, mit einem geplanten EBITDA-Anstieg auf 12 bis 15 Mio. € und einem Umsatz von 184 bis 190 Mio. €.
- Die Ertragskraft von q.beyond stieg trotz eines Umsatzrückgangs im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch Effizienzsteigerungen, KI-Einsatz und den Ausbau von Nearshoring- und Offshoring-Aktivitäten.
- 95 % der Kunden verlängern ihre Verträge, und 71 % der Umsätze sind wiederkehrend, was die Resilienz des Unternehmens stärkt.
- Die Nettoliquidität des Unternehmens beträgt 39,6 Mio. €, was 0,32 € je Aktie entspricht, und der Free Cashflow stieg auf 1,1 Mio. €.
- q.beyond hat eine lokale und souveräne generative KI-Plattform eingeführt, um die IT-Souveränität zu stärken, und plant mittelfristig eine EBITDA-Marge von mindestens 10 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025, bei q.beyond ist am 11.08.2025.
Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9070EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,9080EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
-2,37 %
-0,87 %
-2,16 %
+9,54 %
-16,41 %
-33,41 %
-51,29 %
-94,07 %
ISIN:DE0005137004WKN:513700
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
