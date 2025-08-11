Salzgitter AG: Beeindruckender 117 Mio. € EBITDA-Gewinn!
Salzgitter AG trotzt den Herausforderungen und zeigt Stärke: Trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr 2025 überzeugt der Konzern mit strategischen Erfolgen und stabiler Eigenkapitalquote.
- Salzgitter AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein EBITDA von 116,8 Mio. € und ein Vorsteuerergebnis von -83,8 Mio. €.
- Der Geschäftsbereich Technologie und die Beteiligung an der Aurubis AG trugen positiv zum Ergebnis bei, während der Bereich Handel durch Restrukturierungsmaßnahmen einen Turnaround schaffte.
- Der Außenumsatz des Konzerns betrug 4,7 Mrd. €, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (5,2 Mrd. €) entspricht.
- Das Performance-Programm P28 brachte im ersten Halbjahr einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag von 48 Mio. €.
- Der Ausblick für 2025 sieht einen Umsatz zwischen 9,0 Mrd. € und 9,5 Mrd. €, ein EBITDA zwischen 300 Mio. € und 400 Mio. € sowie ein Vorsteuerergebnis zwischen -100 Mio. € und 0 Mio. € vor.
- Die Eigenkapitalquote des Unternehmens blieb mit 42,2 % stabil, trotz der Herausforderungen im geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld.
