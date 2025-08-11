Leicht im Plus

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach der deutlichen Vorwochenerholung des Dax bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistisch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 24.250 Zählern. Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten bleibt damit in Reichweite. Ob der Dax Kurs hält, dürfte allerdings von wichtigen Ereignissen in den kommenden Tagen abhängen. So warten Anleger auf US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden. Sie haben große Bedeutung mit Blick auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Zudem steht am Freitag eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Denn dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln.

USA: - NASDAQ AUF REKORDHOCH; DOW UND S&P 500 IM PLUS - Vor dem Wochenende haben sich die Anleger an den US-Börsen über deutliche Gewinne im Technologiesektor gefreut. Der Nasdaq 100 erreichte am Freitag ein Rekordhoch und verbuchte zum Handelsende ein Plus von 0,95 Prozent auf 23.611,27 Punkte. Erneut starke Apple-Aktien setzten die Akzente. Der S&P 500 stieg um 0,78 Prozent auf 6.389,45 Punkte. Der marktbreite Index hatte in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt, die nun wieder näher rückt. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,47 Prozent auf 44.175,61 Zähler hoch. Von seinem Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres ist der Leitindex noch ein Stück entfernt. Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten hatten in den vergangenen Tagen vor allem Zinssenkungshoffnungen die Kurse wieder nach oben getrieben. Auf Wochensicht gewann der Dow 1,3 Prozent, der S&P 500 legte um 2,4 Prozent zu und der Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 3,7 Prozent.

ASIEN: - FEIERTAG IN TOKIO; CSI 300 UND HANG SENG IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte in China und Hongkong zum Wochenauftakt zugelegt. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte ein halbes Prozent zu und baute damit die Gewinne der vergangenen Woche aus. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,1 Prozent. In Tokio hat die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

DAX 24162,86 -0,12%

XDAX 24244,07 0,21

EuroSTOXX 50 5347,74 0,29

DJIA 44175,61 0,47

S&P 500 6389,45 0,78

NASDAQ 100 23611,27 0,95

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 129,72 0,05%

DEVISEN:



Euro/USD 1,1672 0,26%

USD/Yen 147,48 -0,16%

Euro/Yen 172,15 0,08%

BITCOIN:



Bitcoin 122.042 2,29%

ROHÖL:



Brent 66,24 -0,35 USD WTI 63,44 -0,44 USD °



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,24 % und einem Kurs von 229,4 auf Nasdaq (09. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +8,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %. Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,92 Bil.. Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 266,00USD was eine Bandbreite von -17,16 %/+15,98 % bedeutet.



