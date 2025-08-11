Was geht in Reihe 2? Jetzt sind Plug Power, CoreWeave und Rigetti gefordert!

Montag, 11. August: Plug Power

Die Wasserstoffeuphorie, die vor wenigen Wochen den Anteile von Plug Power, ITM Power und Co. neues Leben eingehaucht hat, ist in den vergangenen Tagen wieder abgeklungen. Zu Verkaufsdruck ist es zwar noch nicht gekommen, inzwischen herrscht aber eine Seitwärtskonsolidierung vor. Selbst Überflieger Bloom Energy konnte zuletzt nicht überzeugen.

Nun liegt es ausgerechnet an Plug Power, dem Kapitalvernichter schlechthin, mit seinem Quartalsbericht für neue Impulse zu sorgen. Die Erwartungen sind durchaus hoch, nachdem der Finanzvorstand vor rund 2 Monaten 650.000 Anteile erworben hatte und das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Allied Green Ammonika schließen konnte.

Das Unternehmen selbst hatte Erlöse in Höhe von 140 bis 180 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt, am Markt erwartet werden knapp 158,0 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal würde das einen Anstieg von 10,1 Prozent bedeuten. Von Profitabilität ist Plug Power unverändert weit entfernt. Der pro Aktie erlittene Fehlbetrag wird auf -0,16 US-Dollar geschätzt.

Im Jahr zuvor waren die Verluste mit -0,36 US-Dollar allerdings noch doppelt so hoch. Über Erfolg oder Misserfolg entscheidet hier also vor allem der Erfolg des Kostensenkungsprogramms.

Wie für die Aktie üblich ist die mit ± 17,0 Prozent eingepreiste Kursreaktion enorm hoch, dabei favorisieren Anlegerinnen und Anleger mit überwältigender Mehrheit Wetten auf steigende Kurse: Der Anteil von Call-Optionen an den am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakten liegt bei 89,8 Prozent. Demgegenüber steht ein Put-Anteil von gerade mal 10,2 Prozent.

Dienstag, 12. August: CoreWeave

Das explosive Wachstum von Nebius hat Hyperscaler wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von KI-orientierten Anlegerinnen und Anlegern gerückt. Am Dienstag warten mit CoreWeave die Zahlen eines erst in diesem Jahr an die Börse gegangenen Unternehmens. Die Aktie profitierte vom neuerlichen Hype um IPOs und konnte sich rasch vervielfachen.

Zeitweise hat sich der Kurs zwar fast halbiert, doch die Bewertung ist noch immer enorm. Profitabel soll das Unternehmen nach Schätzung der Analystinnen und Analysten weder in diesem noch im kommenden Geschäftsjahr wachsen, zur Bewertung kann daher aktuell nur das Kurs-Umsatz-Verhältnis herangezogen werden, das für 2025 bei 12,3 liegt – einem Wert um das Vierfache über dem Branchendurchschnitt.

Soll diese hohe Bewertung verteidigt werden können, muss das Unternehmen einerseits ein anhaltend hohes Wachstum und andererseits einen Pfad zur (schnellstmöglichen) Profitabilität vorlegen. Andernfalls könnte die Finanzierung weiteren Wachstums auf der Kippe stehen: Die Nettoverschuldung liegt bereits bei 11,3 Milliarden US-Dollar. Außerdem verliert KI-Hardware rasch an Wert, was die Besicherung schwierig macht.

Gerechnet wird mit einem Umsatz in Höhe von 1,08 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Verlust soll bei -0,20 US-Dollar pro Aktie liegen. Bemerkenswert: In den vergangenen 3 Monaten haben von 22 Expertinnen und Experten, welche die Aktie begleiten, ihre "Gewinn"erwartungen herabgesenkt.

Nichtsdestotrotz wettet nach dem Erfolg von Mitbewerber Nebius und seiner Aktie eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt auf steigende Kurse: Der Call-Anteil liegt bei 58,0 Prozent. Für die Kursreaktion muss mit einer Bewegung um bis zu 18,4 Prozent gerechnet werden.

Dienstag, 12. August: Rigetti Computing

Ähnlich wie um Wasserstoffaktien ist es auch um Quantencomputer-Aktie wieder deutlich stiller geworden. Zwar haben in der vergangenen Woche sowohl IonQ als auch D-Wave Quantum ihre Ergebnisse berichtet, doch die Reaktionen blieben verhalten aus, denn nach wie vor verfügen die Unternehmen über kein nennenswertes Geschäft. Bezeichnend dafür ist, dass es das Management von IonQ für nötig hielt, den aktuellen Cash-Bestand in den Mittelpunkt des Finanzberichtes zu stellen.

Mit Rigetti wird am Dienstag ein weiteres Unternehmen seine Zahlen vorstellen. Beeindruckendes ist hier nicht zu erwarten: Die Umsatzschätzung liegt bei 1,87 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einen Rückgang von 39,5 Prozent bedeuten würde. Der bereinigte Fehlbetrag pro Aktie soll bei -0,04 US-Dollar liegen. Immerhin hier ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -0,09 zu erwarten.

Angesichts dieser vernachlässigbaren Geschäfte verwundert der Börsenwert mit 5,05 Milliarden US-Dollar umso mehr. Die Aktie notiert unweit ihrer bisherigen Allzeithochs. Das könnte eine Einladung an das Management sein, die Gier der Anlegerinnen und Anleger zu monetarisieren – und eine weitere Kapitalerhöhung anzukündigen. Erst recht, da zahlreiche Unternehmensvertreter zuletzt erst Kasse gemacht hatten.

Mit einer Call-Quote von 56,2 Prozent rechnet eine Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger mit einer nach den Zahlen steigenden Aktie. Mit Blick auf die Earnings-Historie ist das überraschend, denn in den vergangenen sechs Quartalen ging es nach der Ergebnispräsentation fünf Mal nach unten. Die eingepreiste Kursreaktion liegt bei bis zu 11,9 Prozent.

Mittwoch, 13. August: Cisco

Der Netzwerkausrüster war auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms in derselben Situation wie Nvdia jetzt: Mit seinen Routern verfügte Cisco über ein Defacto-Monopol über ein Produkt, das alle Welt haben wollte. Nach dem Platzen der Blase war die Aktie fast zwei Jahrzehnte abgemeldet, doch inzwischen meldet sie sich mit wachsender Aufwärtsdynamik zurück – und könnte mittelfristig ihr seit mehr als 25 Jahren unangetastetes Allzeithoch erreichen.

Der Grund für das wachsende Interesse an den Anteilen ist die Tatsache, dass auch Cisco inzwischen vom KI-Boom profitiert, denn die überall in raschem Tempo wachsenden Datenzentren erfordern sowohl interne als auch externe Vernetzung. Das hat die jahrelange Wachstumskrise des Konzerns, dessen Aktie lange bestenfalls augrund der überdurchschnittlich hohen Dividenrendite einen Investment-Case bot, beendet.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Plus von 7,2 Prozent ein kräftiges Umsatzwachstum erwartet – die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate lag in den vergangenen 5 Jahren bei gerade mal 1,2 Prozent. Analystinnen und Analysten tippen die Erlöse auf 14,62 Milliarden US-Dollar und den bereinigte Gewinn pro Aktie auf 0,98 US-Dollar. Das wäre der beste Wert seit fast 2 Jahren.

Nach einem Kursanstieg von 51,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten ist die Bewertung um 25 bis 30 Prozent über das Fünfjahresmittel geklettert. Das macht Optionshändlerinnen und -händler vor den Zahlen vorsichtig. Zwar überwiegen die Wetten auf steigende Kurse, die Mehrheit ist mit einem Call-Anteil von 52,3 Prozent aber äußerst knapp. Eingepreist ist eine Kursreaktion von ± 5,3 Prozent.

Donnerstag, 14. August: Applied Materials

Inzwischen haben viele Halbleiterunternehmen, darunter AMD, Intel und Qualcomm, ihre Quartalszahlen vorgelegt. Bis zu den Zahlen von Überflieger Nvidia sind es noch gut zwei Wochen.

In der Zwischenzeit wird Zulieferer Applied Materials, der ähnlich wie der niederländische Anlagenbauern ASML als Vorbote und Frühindikator für brancheninterne Entwicklungen gilt, seinen Finanzbericht vorstellen – und vor allem Rückschlüsse über die Auswirkungen der US-Handelspolitik liefern, denn Applied Materials verfügt über ein weit verzweigtes Netz an Produktionsstätten, darunter auch in China, die wiederum an Anlagen überall in der Welt liefern.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzwachstum von 6,3 Prozent auf 7,2 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das wäre ein neuer Unternehmensrekord. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll bei 2,36 US-Dollar und damit um 24 Cent über dem Vorjahresquartal liegen. Gegenüber den beiden Vierteljahren zuvor wäre das jedoch ein etwas schwächerer Wert.

Aus den fünf an dieser Stelle vorgestellten Werten ist Applied Materials mit einer Call-Quote von 50,2 Prozent das Unternehmen, demgegenüber Anlegerinnen und Anleger am wenigsten zuversichtlich für eine positive Kursreaktion nach den Zahlen sind. Gleichzeitig liegt mit ± 6,0 Prozent einer eingepreiste Bewegung über dem Mittelwert der vergangenen Quartale vor. Das verspricht, spannend zu werden!

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 10. August, 13:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion