Nvidia und AMD zahlen für China-Chiplizenz an US-Regierung!

Im Gegenzug erhalten die Unternehmen Exportlizenzen für den Verkauf von Nvidias H20-Chip und AMDs MI308-Chip an chinesische Kunden – Produkte, die bislang unter strengen Exportbeschränkungen standen.

Die US-Chiphersteller Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) haben sich laut einem Bericht der Financial Times zu einer bislang beispiellosen Vereinbarung mit der US-Regierung bereit erklärt: Beide Unternehmen werden 15 Prozent ihrer Umsätze aus dem Verkauf bestimmter KI-Chips in China an die Vereinigten Staaten abführen.

Politisch motivierter Marktzugang

Der Schritt kommt, während Präsident Donald Trump seine harte Linie gegenüber chinesischen Technologie-Importen fortsetzt. Erst vergangene Woche hatte er angekündigt, 100 Prozent Zölle auf Halbleiterimporte zu erheben, sofern diese nicht in den USA produziert werden. Die jetzt ausgehandelte Regelung gilt in Washington als Sonderfall – und in der Halbleiterbranche als Novum.

Der Deal wurde nach einem Treffen zwischen Nvidia-CEO Jensen Huang und US-Präsident Donald Trump vergangene Woche in Washington finalisiert. Nur zwei Tage nach dem Gespräch begann das US-Handelsministerium mit der Ausstellung der Lizenzen.

"Wir folgen den Regeln der US-Regierung für unsere Teilnahme an den weltweiten Märkten", erklärte Nvidia gegenüber der Financial Times.

Milliardenmarkt trotz Exportkontrollen

Marktanalysten von Bernstein schätzen, dass Nvidia allein 2025 rund 1,5 Millionen H20-Chips in China hätte verkaufen können – ein Umsatzpotenzial von etwa 23 Milliarden US-Dollar. Die H20-Version war ursprünglich speziell für den chinesischen Markt entwickelt worden. Im April hatte Trump den Export des H20 untersagt.

Sicherheitspolitische Kritik

In Washington sorgt die Einigung für heftige Kontroversen. Sicherheitsexperten warnen, dass der H20 der chinesischen Armee helfen und die US-Führungsrolle bei Künstlicher Intelligenz untergraben könnte.

"Peking muss sich ins Fäustchen lachen, wenn Washington Exportlizenzen in Einnahmequellen verwandelt", sagte Liza Tobin von der Jamestown Foundation, ehemals Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat. In einem Brief an Handelsminister Howard Lutnick forderten 20 ehemalige Regierungsbeamte, die Lizenzen zu verweigern.

Nvidia wies die Vorwürfe zurück und betonte, der H20 sei nicht für militärische Anwendungen geeignet. Man hoffe, dass Exportregeln es den USA erlaubten, weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben, um nicht – wie bei 5G – die technologische Führungsrolle zu verlieren.

Handelsgespräche im Hintergrund

Parallel zu den Exportlizenz-Verhandlungen laufen in Washington und Peking Gespräche, die den Weg zu einem möglichen Gipfeltreffen zwischen Trump und Chinas Präsident Xi Jinping ebnen sollen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



