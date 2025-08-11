Zalando nahe Zielniveau

Nach dem Bruch der zur SKS-Formation gehörenden Nackenlinie durch einen Kursrutsch unter 26,75 Euro wurde in der Zalando-Aktie ein Verkaufssignal generiert, Ziele wurden seinerzeit bei 22,05 und darunter 20,90 Euro ausgerufen. Ersteres konnte erfolgreich abgearbeitet werden, nun macht sich die Aktie offenbar daran, einen Teil der Verluste auf der Oberseite zu korrigieren. Die Sicherung der bisherigen Gewinne hat an dieser Stelle höchste Priorität, sollte man zu den Short-Sellern gehören. Kurzfristig könnte Zalando nämlich in den Bereich von 25,04 Euro vordringen, später aber immer noch das zweite Ziel um 20,90 Euro abarbeiten. Dies wird sich jedoch erst am oberen Ende der kurzfristig favorisierten Erholung zeigen. Schließlich wurde das gesamte Korrekturpotenzial aus der Formation noch lange nicht ausgeschöpft.

1. Short-Position um 25,00 Euro nach Top-Bildung eröffnen , Stopp über 26,00 Euro. Kursziel 20,90 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ1MJP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,26 - 0,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 20,8907 Euro Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 20,8907 Euro akt. Kurs Basiswert: 23,41 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,10 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU145M Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,30 - 0,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26,3515 Euro Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 26,3515 Euro akt. Kurs Basiswert: 23,41 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.