    DAX mit Chance auf neue Rekorde

    Nach aktueller Auswertung sollte für die bullische Variante der DAX mindestens einen Tagesschlusskurs oberhalb von 24.480 Punkten schaffen, in der Folge würde sofort ein Gipfelsturm mit Kurspotenzial auf 24.639 Punkte möglich werden und sich für ein erfolgreiches Long-Investment anbieten. Weitere Ziele darüber wurden rechnerisch bei 24.730 Punkten und mittelfristig 24.961 Zählern ermittelt. Auf der Unterseite gilt es nun die Unterstützung von rund 24.000 Punkten zu verteidigen. Ein Kursrutsch unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 23.860 Punkten könnte dagegen einen größeren Kursrutsch auf 23.380 Zähler und darunter glatt 23.000 Punkte auslösen. Auch hierfür wird gleich im Anschluss ein passender Schein für den Fall der Fälle vorgestellt.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 24.162 Punkten

    Abwärtstrend seit Rekordhoch weiter intakt - Ausbruch zur Oberseite immer wahrscheinlicher - Trump platziert seinen Mann im Fed-Direktorium

    Verhandlungen zwischen der EU und den USA laufen weiter - 15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, Trump mahnt Abkommen an!

    Zwei Zinsschritte bis Ende 2025 in den USA nun möglich

    V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Nervosität weicht Optimismus

    Anlaufmarken nach oben bei 24.262 / 24.479 / 24.639 und 24.730 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.757 / 23.242 und 23.000 Punkten.

    Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye später möglich!

    VDAX-New

    VDAX-New der Deutschen Börse (06. August 2025): Bei 18,99% (Markt hat sich wider beruhigt - Seitwärtstendenz) (Vortag: 19,52%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Trading-Strategie

    _____________________________________________________________________

    Turbo LONG-Schein : DU0G2L

    Einstieg Stop-Buy-Order : 23.500 Punkte

    Kursziel : 24.639 / 24.730 Punkte

    Stopp : 24.215 Punkte

    Renditechance : 50 Prozent

    Take Profit: 13,97 Euro im Schein

    Zeithorizont : 4 - 8 Tage

    _____________________________________________________________________

    Weitere Trading-Idee:

    Stop-Sell-Position unter 23.380 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.730 Punkten. Kursziel 23.000 Punkte

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 24.262 // 24.479 // 24.639 // 24.730 Punkte
    Unterstützungen: 24.000 // 23.757 // 23.242 // 23.000 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU0G2L Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 9,25 - 9,28 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 23.324,40 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 23.324,40 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.162,87 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 26,13 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY4X0E Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 7,57 - 7,60 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 24.960,74 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 24.960,74 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.162,87 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 31,85 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
