Apple geht steil

Die Aussicht geringerer Einfuhrzölle auf Apple-Produkte oder gar die gänzliche Befreiung von irgendwelchen Entgelten hat dem Apple-Papier in den letzten drei Handelstagen sehr deutlichen Auftrieb verliehen, in der Folge konnte die Aktie direkt über den Widerstand von 215,00 US-Dollar springen und im gleichen Atemzug auch noch den zurückliegenden Abwärtstrend durch einen Sprung über 223,75 US-Dollar beenden. Dies steigert für die kommenden Tage nun die Chance, an die nächste Hürde von 237,23 US-Dollar zuzulegen, darüber wäre ein unmittelbarer Durchmarsch an das diesjährige Rekordhoch bei 260,10 US-Dollar möglich. Zuvor allerdings sollte mit kleineren Gewinnmitnahmen im Bereich des nächsten Ziels gerechnet werden. Zu Beginn dieser Woche wäre sogar kurzfristig ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau über den letzten Abwärtstrend um 223,75 US-Dollar denkbar. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde das Chartbild unnötig belasten und womöglich eine Verkaufswelle um 200,00 US-Dollar auslösen.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 229,35 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 219,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 237,23 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU17B2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,20 - 1,21 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 215,943 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 215,943 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 229,35 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 237,23 US-Dollar Hebel: 16,31 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY48Y0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,56 - 1,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 246,9157 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 246,9157 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 229,35 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,51 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

