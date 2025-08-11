Novo Nordisk, Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Newron Pharmaceuticals SpA
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
|+19,99 %
|Rohstoffe
|🥈
|Pilbara Minerals
|+18,87 %
|Rohstoffe
|🥉
|BitMine Immersion Technologies Registered
|+17,80 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Capricor Therapeutics
|-5,26 %
|Biotechnologie
|🟥
|Bike24 Holding
|-7,48 %
|Einzelhandel
|🟥
|C3.ai Registered (A)
|-19,84 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|BitMine Immersion Technologies Registered
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|Nurexone Biologic
|Biotechnologie
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|Pharmaindustrie
|Assembly Biosciences
|Pharmaindustrie
|HENSOLDT
|Halbleiter
|RENK Group
|Maschinenbau
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Novo Nordisk
|55
|Pharmaindustrie
|🥈
|Newron Pharmaceuticals
|17
|Pharmaindustrie
|🥉
|BYD
|15
|Fahrzeugindustrie
|Borussia Dortmund
|14
|Freizeit
|Silber
|12
|Rohstoffe
|Rheinmetall
|11
|Maschinenbau
Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
Wochenperformance: +24,72 %
Wochenperformance: +24,72 %
Platz 1
Pilbara Minerals
Wochenperformance: +34,68 %
Wochenperformance: +34,68 %
Platz 2
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: +90,27 %
Wochenperformance: +90,27 %
Platz 3
Capricor Therapeutics
Wochenperformance: +5,42 %
Wochenperformance: +5,42 %
Platz 4
Bike24 Holding
Wochenperformance: -4,90 %
Wochenperformance: -4,90 %
Platz 5
C3.ai Registered (A)
Wochenperformance: -22,23 %
Wochenperformance: -22,23 %
Platz 6
BitMine Immersion Technologies Registered
Wochenperformance: +90,27 %
Wochenperformance: +90,27 %
Platz 7
Nurexone Biologic
Wochenperformance: +1,77 %
Wochenperformance: +1,77 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +12,41 %
Wochenperformance: +12,41 %
Platz 9
Assembly Biosciences
Wochenperformance: +33,97 %
Wochenperformance: +33,97 %
Platz 10
HENSOLDT
Wochenperformance: -9,28 %
Wochenperformance: -9,28 %
Platz 11
RENK Group
Wochenperformance: -10,98 %
Wochenperformance: -10,98 %
Platz 12
Novo Nordisk
Wochenperformance: +6,17 %
Wochenperformance: +6,17 %
Platz 13
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +12,41 %
Wochenperformance: +12,41 %
Platz 14
BYD
Wochenperformance: -2,75 %
Wochenperformance: -2,75 %
Platz 15
Borussia Dortmund
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 16
Silber
Wochenperformance: +2,72 %
Wochenperformance: +2,72 %
Platz 17
Rheinmetall
Wochenperformance: -5,12 %
Wochenperformance: -5,12 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte