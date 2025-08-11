Die Saudi Electricity Company verzeichnet im zweiten Quartal 2025 ein Nettogewinnwachstum von 22 %

Riad, SA / ACCESS Newswire / 10. August 2025 – Die Saudi Electricity Company (SEC) verzeichnete im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2025 weiterhin eine solide finanzielle und operative Leistung.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 24 % auf 27,7 Mrd. SAR, während der Bruttogewinn um 42 % auf 7,4 Mrd. SAR stieg. Der Betriebsgewinn stieg um 21 % auf 6,8 Mrd. SAR, der Nettogewinn erreichte 5,3 Mrd. SAR und verzeichnete damit einen Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr.

Für das erste Halbjahr 2025 meldete die SEC ein Umsatzwachstum von 23 % auf insgesamt 47,2 Mrd. SAR. Der Bruttogewinn stieg um 40 % auf 10,2 Mrd. SAR, der Betriebsgewinn um 20 % auf 9,1 Mrd. SAR und der Nettogewinn um 19 % auf 6,3 Mrd. SAR im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024.

Die deutliche Steigerung der finanziellen Performance ist im Wesentlichen auf höhere zulässige Einnahmen aufgrund des Wachstums der regulierten Vermögenswerte des Stromnetzes sowie gestiegene Erlöse aus der Stromerzeugung infolge der höheren Energienachfrage zurückzuführen. Diese Gewinne wurden teilweise durch höhere Betriebs- und Wartungskosten aufgrund des Netzausbaus, des Vermögenswachstums und der gestiegenen Auslastung sowie durch einen Anstieg der Rückstellungen für Forderungen und einen Rückgang der sonstigen Erträge ausgeglichen.

Die SEC wies darauf hin, dass die Erweiterung der regulierten Vermögenswerte das anhaltende Wachstum der Stromübertragungs- und -verteilungsnetze widerspiegelt. Mit diesen Netzen soll die steigende Stromnachfrage gedeckt, die Integration erneuerbarer Energien unterstützt und Energiespeicherprojekte vorangetrieben werden. Das Unternehmen wird auch weiterhin strategische Investitionen in die digitale Transformation und in Initiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz tätigen.

Der geschäftsführende CEO von SEC, Ing. Khalid bin Salim Al-Ghamdi, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

„Die positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 spiegelt das anhaltende Wachstum des Unternehmens in sämtlichen Geschäftsbereichen und Vermögenswerten. Dies steht im Einklang mit unserer Strategie, eine zuverlässige und sichere Stromversorgung im gesamten Königreich zu gewährleisten, die Servicequalität für unsere Kunden zu verbessern und Nachhaltigkeit und operative Exzellenz voranzutreiben.