Die Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump hatte im FrÃ¼hjahr die Regeln fÃ¼r Halbleiter-VerkÃ¤ufe nach China weiter verschÃ¤rft. Dadurch konnte der KI-Chip-MarktfÃ¼hrer Nvidia eine Zeit lang nicht einmal seine speziell fÃ¼r den Markt abgespeckten H20-Systeme dorthin liefern.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung wird bei VerkÃ¤ufen von KI-Chips der amerikanischen Konzerne Nvidia und AMD nach China laut Medienberichten einen Anteil von 15 Prozent kassieren. Von der Vereinbarung berichteten zunÃ¤chst die "Financial Times" und danach auch groÃŸe US-Medien.

Der Konzern rechnete dadurch mit einer Milliarden-Belastung. Nvidia-Chef Jensen Huang redete auf die US-Regierung ein - und sie kÃ¼ndigte im Juli an, wieder Lieferungen abgeschwÃ¤chter Chips fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz nach China zu erlauben.

Medienberichten zufolge wurden danach jedoch wochenlang keine Lizenzen gewÃ¤hrt, bis zum vergangenen Freitag. Zuvor habe sich Nvidia-Chef Huang am Mittwoch im WeiÃŸen Haus mit Trump getroffen und der 15-Prozent-Abgabe an die US-Regierung zugestimmt, schrieb die "New York Times".

Kritik an striktem US-Kurs



Die US-Regierung versucht schon seit der Amtszeit von Trumps VorgÃ¤nger Joe Biden, den Fortschritt Chinas bei KÃ¼nstlicher Intelligenz durch schlechteren Zugang zu Hightech-Chips zu bremsen. Nvidia kritisiert, dadurch werde das Land nur eigene Technologien entwickeln und amerikanische Unternehmen neue Konkurrenten auf dem Weltmarkt bekommen.

Vor der US-Blockade im FrÃ¼hjahr schÃ¤tzten Analysten, dass Nvidia in diesem Jahr H20-Chips im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar (17,14 Mrd Euro) nach China verkauft. Im Fall von AMD liegen die SchÃ¤tzungen aktuell bei drei bis fÃ¼nf Milliarden Dollar./so/DP/stk

ZusÃ¤tzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 146,5 auf Tradegate (11. August 2025, 08:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,61 % verÃ¤ndert. Der Gewinn auf 30 Tage betrÃ¤gt +12,09 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00USD und das hÃ¶chste Kursziel liegt bei 200,00USD was eine Bandbreite von +10,35 %/+29,82 % bedeutet.



