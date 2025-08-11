    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt für den Hersteller von Solaranlagen sei unverändert schwierig gewesen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei auch noch keine Erholung in Sicht./rob/bek/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:18 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 22,90EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 21
    Kursziel alt: 22
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt für den Hersteller von Solaranlagen sei unverändert schwierig gewesen, schrieb Lasse …