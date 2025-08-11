BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt für den Hersteller von Solaranlagen sei unverändert schwierig gewesen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei auch noch keine Erholung in Sicht./rob/bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 22,90EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

