    BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal von 641 auf 629 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die auf die Zahlen folgenden Kursverluste seien überzogen gewesen, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zumal der gegenwärtige Abschwung im Rückversicherungszyklus moderat ausfallen dürfte./rob/bek/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 569,2EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 629
    Kursziel alt: 641
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
