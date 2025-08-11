    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Es gebe für den IT-Dienstleister Anzeichen einer Erholung, schrieb Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Umsatz habe das internationale Geschäft die Schwäche auf dem Heimatmarkt ausgeglichen./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 40,84EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nicole Winkler
    Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 38
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


