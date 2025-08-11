JPMORGAN stuft Nutrien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nutrien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 68 US-Dollar angehoben. Die Aktien des Düngerkonzerns böten mittlerweile eine gute Gelegenheit, schrieb Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Der weltweite Kalidüngerverbrauch steige wohl auch 2025. Zudem erschienen Dünger-Aktien insgesamt mittlerweile attraktiver als die von Petrochemie-Konzernen, die mit Überangebot, reichlich Lagerbeständen und einer trägen Nachfrage konfrontiert seien./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 48,61EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jeffrey Zekauskas

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 56

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



