    BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Investorenveranstaltung mit dem neuen Produkt- und Portfoliochef des Pharmakonzerns. Ob sich die Lage in den USA mit Blick auf im Grunde illegale generische Konkurrenzprodukte für Abnehmmedikamente schnell bessern wird, bleibe unklar. Allerdings werde das bereits vom neuen Unternehmensausblick reflektiert./rob/mis/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:02 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:02 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 44,58EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.




