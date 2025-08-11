    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Palantir Aktie erreicht neue Höhen im S&P 500

    Palantir steigt dank Rekordhochs zum Spitzenwert im S&P 500 auf und setzt seinen beeindruckenden Börsenlauf ungebremst fort.

    Für Sie zusammengefasst
    • Palantir-Aktie steigt 2025 um über 140 Prozent.
    • Höchstes KGV im S&P 500, Bewertung sorgt für Sorgen.
    • Datenschutzdebatte in Deutschland wegen Software-Nutzung.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Foto: picture alliance/KEYSTONE | GIAN EHRENZELLER

    Die Rallye von Palantir Technologies kennt 2025 bislang nur eine Richtung: steil nach oben. Nachbörslich legte die Aktie am Freitag um weitere 2,61 Prozent auf 186,96 US-Dollar zu – seit Jahresbeginn entspricht das einem Anstieg von über 140 Prozent. Seit dem Börsendebüt 2021 beträgt das Plus sogar rund 2.500 Prozent. Mit dieser Performance ist Palantir laut Bloomberg nun das teuerste Unternehmen im S&P 500 gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis.

    Der Kurs wird angetrieben durch den Boom im Bereich Künstliche Intelligenz, eine wachsende Zahl staatlicher Aufträge sowie robuste Quartalszahlen. Doch das Bewertungsniveau sorgt für wachsende Nervosität: Das Papier wird derzeit mit dem 245-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt – weit entfernt von Nvidias 35-facher Bewertung.

    "Palantir ist ein großartiges Unternehmen, aber die Bewertung bereitet Bauchschmerzen", warnt Mark Giarelli von Morningstar. Bloomberg Intelligence schätzt, dass Palantir rund 60 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz erzielen müsste, um auf das Bewertungsniveau von Branchenkollegen zu kommen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten jedoch lediglich 4 Milliarden US-Dollar Umsatz.

    Gil Luria von DA Davidson geht noch weiter: Um die Bewertung mit Tech-Giganten wie Microsoft oder AMD in Einklang zu bringen, müsste Palantir fünf Jahre lang jährlich um 50 Prozent wachsen – eine Herkulesaufgabe selbst für einen Branchenliebling.

     

    Milliardenbewertung trifft Datenschutzdebatte

    Parallel zur Börsenrallye sorgt Palantir in Deutschland für politischen Streit. Die Software des US-Unternehmens, bekannt unter dem Namen "Gotham", wird bereits von Polizeibehörden in Bayern (VeRA), Hessen (Hessendata) und Nordrhein-Westfalen (DAR) genutzt. Sie kann große Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen und visuell darstellen – ein Vorteil, wenn im Ernstfall Sekunden zählen, etwa zur Verhinderung terroristischer Anschläge.

    Doch Datenschützer schlagen Alarm. Kritiker warnen, dass die Software auf Daten zugreift, die ursprünglich zu völlig anderen Zwecken erhoben wurden, etwa von Unfallzeugen oder Opfern. Damit könne das "Zweckbindungsgebot" unterlaufen werden. Zudem gibt es Vorbehalte gegen die enge Verbindung Palantirs zu US-Geheimdiensten in der Unternehmensgeschichte.

    Palantir weist Sicherheitsbedenken entschieden zurück. "Ein Abfluss von Daten, etwa in die USA, ist technisch ausgeschlossen", betont ein Unternehmenssprecher. Die Systeme seien ausschließlich auf Servern der jeweiligen Polizeibehörden installiert, ohne Internetanbindung oder externe Schnittstellen. Auch das Fraunhofer-Institut habe keine versteckten Hintertüren im Code gefunden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
