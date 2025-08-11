    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Touristenzahl erreicht Rekordniveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Urlaubs- und Geschäftsreisen in Deutschland boomen.
    • 223,3 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr.
    • Inländer kompensieren Rückgang ausländischer Gäste.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Urlaubs- und Geschäftsreisen in Deutschland sind so gefragt wie nie. Trotz einer gesunkenen Nachfrage aus dem Ausland registrierten Hotels und andere größere Beherbergungsbetriebe im ersten Halbjahr dieses Jahres 223,3 Millionen Übernachtungen und damit 0,1 Prozent mehr als beim bisherigen Höchstwert im Rekordjahr 2024. Das berichtet das Statistische Bundesamt.

    Dass allein im Juni 12,7 Prozent weniger Gäste aus dem Ausland gekommen sind, führen die Statistiker auf die besonders hohe Zahl aus dem Vorjahr zurück, als die Fußball-Europameisterschaft Fans aus allen Ländern angezogen hatte. Die Lücke wurde von Übernachtungen durch Inländer (+7,4 Prozent) mehr als ausgeglichen. Hier wirkten sich die späten Pfingstferien aus.

    Unter dem Strich übernachteten die Gäste im Juni 50,5 Millionen Mal in den genannten Betrieben mit mindestens zehn Betten. Das waren 3,8 Prozent mehr Übernachtungen als ein Jahr zuvor./ceb/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
