RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Beim Brillenkonzern spreche die Stabilität der Ergebnisse für einen Bewertungsaufschlag./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 254,8EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

