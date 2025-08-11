    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Beim Brillenkonzern spreche die Stabilität der Ergebnisse für einen Bewertungsaufschlag./bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 254,8EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 290
    Kursziel alt: 290
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


