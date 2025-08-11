    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International
    RBC stuft Hermes auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 2600 auf 2400 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Die deutlich niedrigeren Bewertungen von Hermes und LVMH machten diese Aktien nun wieder attraktiver./bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: Hermes
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2400
    Kursziel alt: 2600
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


