RBC stuft Hermes auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 2600 auf 2400 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Die deutlich niedrigeren Bewertungen von Hermes und LVMH machten diese Aktien nun wieder attraktiver./bek/mis
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 2.121EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
