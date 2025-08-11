Erholung des Immobilienmarkts hält Hypoport im Aufwind
- Hypoport erwartet Umsatz von 640 Mio. Euro 2025.
- Nachfrage nach Immobilienkrediten steigt wieder an.
- Operativer Gewinn verdoppelt sich auf 16 Mio. Euro.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport sieht sich dank einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz soll in diesem Jahr wie geplant auf mindestens 640 Millionen Euro steigen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen mit seinen Halbjahreszahlen am Montag in Berlin mit. Der operative Gewinn (Ebit) soll weiterhin 30 bis 36 Millionen Euro erreichen. "Der in 2024 begonnene Turnaround unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält bei leicht höherer Volatilität in 2025 an", sagte Vorstandschef Ronald Slabke.
Dass Kredite für Wohneigentum wieder stärker gefragt sind, erklärt das Unternehmen auch mit abnehmenden Attraktivität von Mietwohnungen. Der Mietwohnungsmarkt falle für die Mitte der Gesellschaft zunehmend als Alternative zum Eigentumserwerb aus, hatte Hypoport schon 2024 erklärt.
Im ersten Halbjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 13 Prozent auf 305 Millionen Euro. Der operative Gewinn verdoppelte sich nahezu auf 16 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Hypoport 10,9 Millionen Euro, ebenfalls fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Das Unternehmen hatte bereits Ende Juli vorläufige Zahlen vorgelegt.
Zum Firmennetz von Hypoport gehören Unternehmen, die digitale Lösungen für die Kreditwirtschaft, den Wohnungsmarkt und für Versicherungen anbieten. Größtes Segment ist Europace, eine Plattform für Finanzierungen von Immobilien, Bausparprodukte und Ratenkredite.
Hypoport war aus der Fusion der 1954 gegründeten Dr. Klein & Co. AG und der Europace AG hervorgegangen. Slabke selbst hatte als Geschäftsführer bei Dr. Klein angefangen und Hypoport 1999 in einem von ihm organisierten sogenannten Management-Buyout übernommen./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 17.398 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,95 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 307,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +46,07 %/+78,65 % bedeutet.
Diese Shorts im kleinen einstelligen Prozentbereich sind nicht überzubewerten. Das machen viele Banken als Beimischung. Es lässt sich damit überhaupt keine Aussage über die Erwartungen und die künftige Kursentwicklung treffen.
Und auch die Zinsentwicklung sollte man nicht überbewerten. Als die Zinsen vor einigen Jahren noch sehr niedrig waren, wurden viele Investitionen vorgezogen. Das rächte sich in den letzten Jahren. Aber inzwischen hat sich der Markt geglättet. Immobilien werden vor allem dann gekauft, wenn Bedarf besteht, unabhängig von den Zinsen.
Und bei denjenigen, welche auf die Zinsentwicklung schauen, könnten fallende Zinsen sogar zunächst noch zur Zurückhaltung führen, um die Finanzierung noch günstiger zu gestalten. Umgekehrt kann die Erwartung von steigenden Zinsen das Immobiliengeschäft ankurbeln, weil sich viele noch die günstigen Zinsen sichern wollen.