    Erholung des Immobilienmarkts hält Hypoport im Aufwind

    Für Sie zusammengefasst
    • Hypoport erwartet Umsatz von 640 Mio. Euro 2025.
    • Nachfrage nach Immobilienkrediten steigt wieder an.
    • Operativer Gewinn verdoppelt sich auf 16 Mio. Euro.
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport sieht sich dank einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz soll in diesem Jahr wie geplant auf mindestens 640 Millionen Euro steigen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen mit seinen Halbjahreszahlen am Montag in Berlin mit. Der operative Gewinn (Ebit) soll weiterhin 30 bis 36 Millionen Euro erreichen. "Der in 2024 begonnene Turnaround unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält bei leicht höherer Volatilität in 2025 an", sagte Vorstandschef Ronald Slabke.

    Dass Kredite für Wohneigentum wieder stärker gefragt sind, erklärt das Unternehmen auch mit abnehmenden Attraktivität von Mietwohnungen. Der Mietwohnungsmarkt falle für die Mitte der Gesellschaft zunehmend als Alternative zum Eigentumserwerb aus, hatte Hypoport schon 2024 erklärt.

    Im ersten Halbjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 13 Prozent auf 305 Millionen Euro. Der operative Gewinn verdoppelte sich nahezu auf 16 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Hypoport 10,9 Millionen Euro, ebenfalls fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Das Unternehmen hatte bereits Ende Juli vorläufige Zahlen vorgelegt.

    Zum Firmennetz von Hypoport gehören Unternehmen, die digitale Lösungen für die Kreditwirtschaft, den Wohnungsmarkt und für Versicherungen anbieten. Größtes Segment ist Europace, eine Plattform für Finanzierungen von Immobilien, Bausparprodukte und Ratenkredite.

    Hypoport war aus der Fusion der 1954 gegründeten Dr. Klein & Co. AG und der Europace AG hervorgegangen. Slabke selbst hatte als Geschäftsführer bei Dr. Klein angefangen und Hypoport 1999 in einem von ihm organisierten sogenannten Management-Buyout übernommen./stw/stk

    HYPOPORT

    -3,89 %
    +1,65 %
    -13,95 %
    -11,27 %
    -26,94 %
    -25,28 %
    -56,73 %
    +443,32 %
    +940,94 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 17.398 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 307,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +46,07 %/+78,65 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
