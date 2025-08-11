RBC stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 65 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Nike mache Fortschritte in Bezug auf die Maßnahmen für eine Trendumkehr zum Besseren./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 63,79EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.



