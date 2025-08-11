JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec nach endgültigen Zahlen von 34 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Halbleiterzulieferer dürfte der Auftragseingang im zweiten Halbjahr schwach bleiben, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe vorsichtig, bis Anzeichen für eine Trendwende erkennbar sind./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 31,02EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
