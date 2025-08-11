    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec nach endgültigen Zahlen von 34 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Halbleiterzulieferer dürfte der Auftragseingang im zweiten Halbjahr schwach bleiben, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe vorsichtig, bis Anzeichen für eine Trendwende erkennbar sind./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 31,02EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Janardan Menon
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec nach endgültigen Zahlen von 34 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Halbleiterzulieferer dürfte der Auftragseingang im zweiten Halbjahr schwach bleiben, …