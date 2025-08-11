JEFFERIES stuft DANONE auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er rechne nun bei dem Lebensmittelkonzern für dieses Jahr mit einem etwas höheren Wachstum aus eigener Kraft, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Es gebe jedoch auf den wichtigsten Wachstumsmärkten immer noch Risiken wegen des verschärften Wettbewerbs./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 72,04EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
