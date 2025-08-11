JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nutrien Aktie

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 48,61 auf Tradegate (11. August 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nutrien Aktie um -4,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Nutrien bezifferte sich zuletzt auf 23,21 Mrd..

Nutrien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5992. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 70,00USD was eine Bandbreite von +11,80 %/+44,93 % bedeutet.