    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Nutrien von "Neutral" auf "Overweight"
    • Kursziel von 56 auf 68 US-Dollar angehoben
    • Dünger-Aktien attraktiver als Petrochemie-Konzernwerte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nutrien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 68 US-Dollar angehoben. Die Aktien des Düngerkonzerns böten mittlerweile eine gute Gelegenheit, schrieb Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Der weltweite Kalidüngerverbrauch steige wohl auch 2025. Zudem erschienen Dünger-Aktien insgesamt mittlerweile attraktiver als die von Petrochemie-Konzernen, die mit Überangebot, reichlich Lagerbeständen und einer trägen Nachfrage konfrontiert seien./mis/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / BST

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nutrien Aktie

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 48,61 auf Tradegate (11. August 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nutrien Aktie um -4,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nutrien bezifferte sich zuletzt auf 23,21 Mrd..

    Nutrien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5992. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 70,00USD was eine Bandbreite von +11,80 %/+44,93 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 68 US-Dollar

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



