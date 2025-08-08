Zollchaos benachteiligt paradoxerweise US-Konkurrenten!

Trotz stabiler Umsätze ist der Nettogewinn des Volkswagen-Konzerns im ersten Halbjahr um über 38 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro gesunken. Vor Steuern und Zinsen verblieben von jedem Euro Umsatz lediglich 4,2 Cent Gewinn. Dies stellt den niedrigsten Wert seit dem Coronajahr 2020 dar. Neben den erhöhten US-Importzöllen, die zu Einbußen von 1,3 Milliarden Euro führten, belasteten Rückstellungen für Restrukturierungen sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit klimapolitischen Vorgaben zur Reduzierung von CO2 den Gewinn. Bereits in den vergangenen Monaten hatten negative Nachrichten dem stark gefallenen Kurs aber kaum noch etwas anhaben können. Nach Kursen von 80 Euro im vergangenen Dezember signalisiert das Chartbild eine Bodenbildung, ohne dass das Kurstief wieder erreicht wurde.

Die Volkswagen-Aktie (VW) befindet sich seit Mitte März 2021 in einem Abwärtstrend. In dieser Zeit hat das Papier bis heute rund 62 Prozent an Wert verloren. Das Tief von 78,86 Euro wurde am 29 November 2024 erreicht. Doch das Niveau liegt inzwischen per Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 95,38 Euro wieder deutlich höher. Dabei wurde der seit Mitte April 2024 bestehende Abwärtstrend durchbrochen, und in der anschließenden Gegenbewegung wurde der Widerstand bei 112,85 Euro Mitte März 2025 getestet. Das Tief bei 78,86 Euro entspricht einem Kursniveau, das zuletzt während der Corona-bedingten Markteinbrüche am 19. März 2020 sowie beim Dieselgate-Skandal ab Juni 2015 erreicht wurde. Aktuell bewegt sich der Kurs stabil im Bereich zwischen 87,72 Euro und 104,50 Euro. Die Marke von 87,72 Euro bietet derzeit eine solide Absicherung gegen weitere Kursverluste. Zudem wird der kürzlich eingeführte Importzoll von 15 Prozent auf den US-Markt als verkraftbar eingeschätzt, zumal auch die Wettbewerber Ford und General Motors unter den hohen Stahl- und Aluminiumpreisen in den USA leiden. Aus heutiger Sicht könnte sich der Aktienkurs auf Basis der Bodenbildung weiter erholen und den Anstieg bis zum Widerstand bei 104,50 Euro fortsetzen. Auch fundamental betrachtet ist die Aktie mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 von aktuell 5,30 weiterhin günstig bewertet, selbst wenn die Gewinne deutlich zurückgehen sollten.

Volkswagen AG VZ. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Volkswagen hat sich trotz zahlreicher negativer Nachrichten auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV44PT) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Volkswagen AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,68 profitieren. Das Ziel sei bei 107,50 Euro angenommen (3,79 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 85,76 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,62 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV44PT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,58 – 2,60 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 69,63 Euro Basiswert: Volkswagen AG VZ KO-Schwelle: 69,63 Euro akt. Kurs Basiswert: 95,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,79 Euro Hebel: 3,68 Kurschance: + 46 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.