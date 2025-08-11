Nvidia wehrt sich gegen Pekings Chip-Vorwürfe

"Wenn ein Chip weder umweltfreundlich, noch fortschrittlich, noch sicher ist, haben wir als Verbraucher natürlich die Option, ihn nicht zu kaufen", zitierte Reuters aus dem Beitrag. Der Vorwurf einer möglichen "Remote Shutdown"-Funktion, auch als "Kill Switch" bezeichnet, würde bedeuten, dass ein Dritter den Chip ohne Zustimmung des Besitzers deaktivieren könnte.

Der US-Chiphersteller Nvidia hat am Sonntag entschieden auf Vorwürfe aus China reagiert, wonach seine H20-KI-Chips ein nationales Sicherheitsrisiko für die Volksrepublik darstellen könnten. Die Anschuldigungen stammen von Yuyuan Tantian, einem Social-Media-Account, der dem staatlichen Fernsehsender CCTV angegliedert ist. In einem WeChat-Artikel hieß es, die Chips seien weder technologisch fortschrittlich noch umweltfreundlich – und könnten über eine Hardware-Hintertür aus der Ferne abgeschaltet werden.

Nvidia weist "Kill Switch"-Vorwürfe entschieden zurück

Ein Nvidia-Sprecher erklärte gegenüber mehreren US-Medien: "Cybersicherheit ist für uns von entscheidender Bedeutung. Nvidia hat keine Hintertüren in unseren Chips, die es irgendjemandem ermöglichen würden, sie aus der Ferne zu steuern oder abzuschalten." Ähnliche Behauptungen hatte das Unternehmen bereits in der vergangenen Woche dementiert, nachdem Chinas Cyberspace-Behörde am 31. Juli eine Sicherheitsüberprüfung des H20-Chips angekündigt hatte.

Politischer Hintergrund: Exportkontrollen und Marktinteressen

Die H20-Chips wurden Ende 2023 speziell für den chinesischen Markt entwickelt, nachdem die US-Regierung unter Präsident Donald Trump strikte Exportbeschränkungen für fortschrittliche KI-Chips verhängt hatte.

Im April hatte Washington den Verkauf der H20-Modelle nach China zunächst komplett untersagt, die Sperre jedoch im Juli im Rahmen laufender Handelsgespräche wieder aufgehoben. Aktuell gibt es ein Deal zwischen Nvidia und der US-Regierung, der den Verkauf bestimmter Chips nach China erlaubt.

China spricht von minderwertiger Technik

Chinesische Staatsmedien haben die H20-Modelle wiederholt als technisch unterlegen dargestellt. Die Volkszeitung, Sprachrohr der Kommunistischen Partei, forderte Nvidia Anfang des Monats auf, „überzeugende Sicherheitsnachweise“ vorzulegen, um das Vertrauen der chinesischen Nutzer zurückzugewinnen. Der aktuelle Angriff von Yuyuan Tantian verstärkt diesen Druck und dürfte Teil einer breiteren politischen Strategie sein, westliche Technologieanbieter in der Volksrepublik zu schwächen.

Milliardenverluste und Marktreaktion

China gehört zu Nvidias größten Absatzmärkten. Das Unternehmen musste im Mai einen Wertverlust von 4,5 Milliarden US-Dollar auf unverkaufte H20-Bestände verbuchen und schätzt, dass seine Umsatzerwartungen für das laufende Quartal um acht Milliarden Dollar höher lägen, wenn keine Exportbeschränkungen bestehen würden.

Die Nvidia-Aktie schloss am Freitag mit einem Plus von 1 Prozent bei 182,70 US-Dollar und liegt seit Jahresbeginn rund 36 Prozent im Plus.

