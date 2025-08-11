Entdecke die Chancen: CENTROTEC startet Aktienrückkauf
CENTROTEC SE hat im Rahmen eines strategischen Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 04. und 08. August 2025 insgesamt 4.475 eigene Aktien erworben.
Foto: 417264605
- CENTROTEC SE hat zwischen dem 04. und 08. August 2025 insgesamt 4.475 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben.
- Der Rückerwerb eigener Aktien begann am 04. Dezember 2024, wie in einer Bekanntmachung vom 02. Dezember 2024 festgelegt.
- Die erworbenen Aktien wurden ausschließlich im Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg gehandelt.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 08. August 2025 zurückerworbenen Aktien beträgt 94.894 Stück.
- Das Aktienrückkaufprogramm endete am 08. August 2025.
- Weitere Informationen sind auf der Website der CENTROTEC SE unter https://www.centrotec.com/ir verfügbar.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte