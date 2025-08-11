U-Boote, Börse, Boom
IPO durchgewunken: TKMS soll Hälfte von Thyssenkrupps Börsenwert bringen
Die außerordentliche Hauptversammlung hat entschieden: Thyssenkrupp spaltet seine Marinesparte TKMS ab. Anleger setzen auf Milliardenaufträge und den Rückenwind des Rüstungsbooms.
- Thyssenkrupp spaltet Marinesparte TKMS ab, Börsengang.
- TKMS hat volle Auftragsbücher, 18 Mrd. Euro Aufträge.
- Eigenständigkeit ermöglicht schnellere Entscheidungen, Investitionen.
- Report: Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Deutschlands größter Marineschiffbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) wird eigenständig und strebt an die Börse. Die Aktionäre der Konzernmutter Thyssenkrupp haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Abspaltung zugestimmt. Künftig behält die Thyssenkrupp AG über eine Holding 51 Prozent, während die übrigen 49 Prozent proportional an die Anteilseigner übertragen werden. Damit werden sie zu direkten Miteigentümern von TKMS.
TKMS gilt als Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote und baut zudem Fregatten und Korvetten. Rund 8.300 Beschäftigte arbeiten an Standorten wie Kiel, Wismar und im brasilianischen Itajaí. Vorstandschef Oliver Burkhard verweist auf volle Auftragsbücher: Seit 2021 kamen U-Boot-Bestellungen aus Deutschland, Norwegen und Israel hinzu, jüngst orderte auch Singapur zwei weitere Boote. Zudem wurde der Bau des Forschungsschiffs „Polarstern 2“ im Wert von 1,2 Milliarden Euro vergeben. Der Auftragsbestand ist seit Ende September um mehr als 50 Prozent auf über 18 Milliarden Euro gewachsen.
Laut Konzernchef Miguel López soll die Eigenständigkeit schnellere Entscheidungen und gezielte Investitionen ermöglichen. Der Börsengang wird für Mitte Oktober erwartet. Der Schritt ist auch strategisch getrieben: Angesichts steigender Verteidigungsbudgets in Europa sind Rüstungsaktien gefragt. Analysten sehen in TKMS allein rund die Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns. Die Thyssenkrupp-Aktie hat seit Jahresbeginn um über 150 Prozent zugelegt.
Für den Bund ist eine Beteiligung vorerst nicht geplant. Eine Sicherheitsvereinbarung sichert jedoch Vorkaufs- und Zustimmungsrechte bei sensiblen Projekten, zudem kann die Bundesregierung ein Aufsichtsratsmitglied benennen. Aktionärsvertreter begrüßten die Fokussierung, kritisierten jedoch, dass die Konzernmutter im mehrheitlich von ihr besetzten Aufsichtsrat zu viel Einfluss behalte.
Die Ausgliederung von TKMS ist Teil eines größeren Konzernumbaus, der auch die anderen Sparten eigenständiger aufstellen und für Investoren öffnen soll.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion