IPO durchgewunken: TKMS soll Hälfte von Thyssenkrupps Börsenwert bringen

Deutschlands größter Marineschiffbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) wird eigenständig und strebt an die Börse. Die Aktionäre der Konzernmutter Thyssenkrupp haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Abspaltung zugestimmt. Künftig behält die Thyssenkrupp AG über eine Holding 51 Prozent, während die übrigen 49 Prozent proportional an die Anteilseigner übertragen werden. Damit werden sie zu direkten Miteigentümern von TKMS.

TKMS gilt als Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote und baut zudem Fregatten und Korvetten. Rund 8.300 Beschäftigte arbeiten an Standorten wie Kiel, Wismar und im brasilianischen Itajaí. Vorstandschef Oliver Burkhard verweist auf volle Auftragsbücher: Seit 2021 kamen U-Boot-Bestellungen aus Deutschland, Norwegen und Israel hinzu, jüngst orderte auch Singapur zwei weitere Boote. Zudem wurde der Bau des Forschungsschiffs „Polarstern 2“ im Wert von 1,2 Milliarden Euro vergeben. Der Auftragsbestand ist seit Ende September um mehr als 50 Prozent auf über 18 Milliarden Euro gewachsen.