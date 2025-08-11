    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    U-Boote, Börse, Boom

    409 Aufrufe 409 0 Kommentare 0 Kommentare

    IPO durchgewunken: TKMS soll Hälfte von Thyssenkrupps Börsenwert bringen

    Die außerordentliche Hauptversammlung hat entschieden: Thyssenkrupp spaltet seine Marinesparte TKMS ab. Anleger setzen auf Milliardenaufträge und den Rückenwind des Rüstungsbooms.

    Für Sie zusammengefasst
    U-Boote, Börse, Boom - IPO durchgewunken: TKMS soll Hälfte von Thyssenkrupps Börsenwert bringen
    Foto: Frank Molter - dpa

    Deutschlands größter Marineschiffbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) wird eigenständig und strebt an die Börse. Die Aktionäre der Konzernmutter Thyssenkrupp haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Abspaltung zugestimmt. Künftig behält die Thyssenkrupp AG über eine Holding 51 Prozent, während die übrigen 49 Prozent proportional an die Anteilseigner übertragen werden. Damit werden sie zu direkten Miteigentümern von TKMS.

    TKMS gilt als Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote und baut zudem Fregatten und Korvetten. Rund 8.300 Beschäftigte arbeiten an Standorten wie Kiel, Wismar und im brasilianischen Itajaí. Vorstandschef Oliver Burkhard verweist auf volle Auftragsbücher: Seit 2021 kamen U-Boot-Bestellungen aus Deutschland, Norwegen und Israel hinzu, jüngst orderte auch Singapur zwei weitere Boote. Zudem wurde der Bau des Forschungsschiffs „Polarstern 2“ im Wert von 1,2 Milliarden Euro vergeben. Der Auftragsbestand ist seit Ende September um mehr als 50 Prozent auf über 18 Milliarden Euro gewachsen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Short
    10,22€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 13,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    9,47€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 13,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut Konzernchef Miguel López soll die Eigenständigkeit schnellere Entscheidungen und gezielte Investitionen ermöglichen. Der Börsengang wird für Mitte Oktober erwartet. Der Schritt ist auch strategisch getrieben: Angesichts steigender Verteidigungsbudgets in Europa sind Rüstungsaktien gefragt. Analysten sehen in TKMS allein rund die Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns. Die Thyssenkrupp-Aktie hat seit Jahresbeginn um über 150 Prozent zugelegt.

    Für den Bund ist eine Beteiligung vorerst nicht geplant. Eine Sicherheitsvereinbarung sichert jedoch Vorkaufs- und Zustimmungsrechte bei sensiblen Projekten, zudem kann die Bundesregierung ein Aufsichtsratsmitglied benennen. Aktionärsvertreter begrüßten die Fokussierung, kritisierten jedoch, dass die Konzernmutter im mehrheitlich von ihr besetzten Aufsichtsrat zu viel Einfluss behalte.

    Die Ausgliederung von TKMS ist Teil eines größeren Konzernumbaus, der auch die anderen Sparten eigenständiger aufstellen und für Investoren öffnen soll.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    U-Boote, Börse, Boom IPO durchgewunken: TKMS soll Hälfte von Thyssenkrupps Börsenwert bringen Die außerordentliche Hauptversammlung hat entschieden: Thyssenkrupp spaltet seine Marinesparte TKMS ab. Anleger setzen auf Milliardenaufträge und den Rückenwind des Rüstungsbooms.