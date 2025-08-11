NatBridge Resources gibt verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb von Liegenschaften bekannt

Burnaby, British Columbia, 11. August 2025 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. („NatBridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NATB | OTC: NATBF | FWB: GI80) freut sich, bekannt zu geben, dass es mit Teras Resources Inc. eine verbindliche Absichtserklärung (die „LOI“) über den Kauf bestimmter Bergbaukonzessionen und damit verbundener Liegenschaftsrechte abgeschlossen hat. Diese umfassen das Goldprojekt Cahuilla im Imperial County (Kalifornien).

Die Liegenschaft Cahuilla befindet sich im Nordwesten des Imperial County in Kalifornien, etwa zwei Meilen westlich der Gemeinde Salton Sea Beach und 30 Meilen südlich der Stadt Indio. Sie liegt in den östlichen Ausläufern der Santa Rosa Mountains, westlich des Salton Sea. Sie umfasst etwa 1.680 Acres patentierte Claims und deckt Teile der Abschnitte 19, 20, 29 und 30, T.9S., R.9E., San Bernardino Base und Meridian ab. Ein detaillierter technischer Bericht gemäß NI 43-101 vom 10. März 2021 enthält weitere Informationen zum Projekt.

Stephen Moses, CEO und Direktor von NatBridge, erklärte: „Wir freuen uns sehr, die Übernahme der Titel am Projekt Cahuilla voranzutreiben. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie zum Aufbau eines Portfolios von Liegenschaften, die die strengen Anforderungen von NatGold Digital Ltd. bezüglich Tokenisierung erfüllen. Wir danken dem Managementteam von Teras für seine Professionalität und freuen uns auf die Zusammenarbeit im Hinblick auf einen erfolgreichen Abschluss.“

Die Übernahme soll in zwei Phasen erfolgen, für die jeweils eine separate Vereinbarung erforderlich ist. Die unterzeichnete Absichtserklärung enthält die Bedingungen für eine Vereinbarung zur Übernahme der Claims in Phase 1.

Phase 1 umfasst die Titel an zwei Parzellen mit einer Größe von ca. 12.290.139 Tonnen, die 122.211 angedeutete Unzen Gold bei einem Cutoff-Gehalt von 0,005 Unzen/Tonne enthalten. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung sind bei Unterzeichnung 50.000 USD zu zahlen, die vom Gesamtkaufpreis abzugsfähig sind. Weitere 10 % des Kaufpreises sind innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zu zahlen. Der Restbetrag wird nach der Tokenisierung der Titel fällig.