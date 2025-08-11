    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReckitt Benckiser Group AktievorwärtsNachrichten zu Reckitt Benckiser Group
    JEFFERIES stuft RECKITT auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 5000 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal das Wachstum aus eigener Kraft im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte in den Schwellenländern hätten deutlich angezogen. In den entwickelten Märkten aber hinkten die Briten hinterher./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 63,02EUR auf Tradegate (11. August 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: RECKITT
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 52
    Kursziel alt: 50
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



