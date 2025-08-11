    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNutrien AktievorwärtsNachrichten zu Nutrien
    RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten für den Agrarsektor blieben trotz einer Schwäche der Nutzpflanzenpreise gut, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Das spreche für eine solide Nachfrage nach Düngemitteln./bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:40 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Andrew Wong
    Analysiertes Unternehmen: Nutrien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



