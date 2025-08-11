RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Die Fundamentaldaten für den Agrarsektor blieben trotz einer Schwäche der Nutzpflanzenpreise gut, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Das spreche für eine solide Nachfrage nach Düngemitteln./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 21:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 48,61EUR auf Tradegate (11. August 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Andrew Wong

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

