    Frische Zahlen-Updates von: BHP und Palo Alto Networks sowie US-Konjunkturdaten

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Zahlen-Updates von: BHP und Palo Alto Networks sowie US-Konjunkturdaten

    Unternehmenstermine

    22:00 Uhr, Österreich: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert)
    USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 6/25
    10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 6/25
    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 6/25
    12:00 Uhr, Deutschland: Bundesbank, Monatsbericht 8/25
    14:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 7/25
    16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 18.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    12:00DeutschlandDEUDeutschlands Bundesbank Monatsbericht
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    19.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    19.08. 11:00 WebinarTradersClub24 GmbH: 💥Trader KickOff: Die Anwendung der erfolgreichen Box-Trading-Strategien👨‍💻
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
