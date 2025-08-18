Frische Zahlen-Updates von: BHP und Palo Alto Networks sowie US-Konjunkturdaten

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
22:00 Uhr, Österreich: BHP Group, Jahreszahlen (detailliert)
USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 6/25
10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 6/25
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 6/25
12:00 Uhr, Deutschland: Bundesbank, Monatsbericht 8/25
14:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 7/25
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 18.08.2025
