Albemarle Aktie auf Höhenflug - 11.08.2025

Mit einer Performance von +6,68 % konnte die Albemarle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Albemarle einen Gewinn von +33,47 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um +17,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Albemarle auf -19,02 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,03 % 1 Monat +7,00 % 3 Monate +33,47 % 1 Jahr -8,34 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,21 Mrd.EUR wert.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.