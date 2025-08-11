    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRolls-Royce Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Rolls-Royce Holdings

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1245 Pence - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt Kursziel für Rolls-Royce auf 1245 Pence.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" nach starken Zahlen.
    • Gewinnerwartungen für Triebwerksbauer angehoben.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1245 Pence - 'Overweight'
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1040 auf 1245 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Triebwerksbauer an. Dessen erstes Geschäftshalbjahr sei außergewöhnlich stark verlaufen./rob/mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 03:09 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,58 auf Tradegate (11. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +0,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 104,06 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -19,87 %/-27,88 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 1245 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
