ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1245 Pence - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Rolls-Royce auf 1245 Pence.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" nach starken Zahlen.
- Gewinnerwartungen für Triebwerksbauer angehoben.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1040 auf 1245 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Triebwerksbauer an. Dessen erstes Geschäftshalbjahr sei außergewöhnlich stark verlaufen./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 03:09 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,58 auf Tradegate (11. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +0,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 104,06 Mrd..
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -19,87 %/-27,88 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1245 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rolls-Royce Holdings - A1H81L - GB00B63H8491
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rolls-Royce Holdings. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bei BWXT ist heute ebenso eine Überraschung reingeflattert, wie letzte Woche bei RR. Das nucleargesxhöft boomt auch hier. Wie auch bei Westinghouse (Cameco)
https://stock3.com/news/us-aktie-mit-voller-nuklearpower-aufs-allzeithoch-16570798
Da hat dann mal ein CEO einen krassen Turnaround hinbekommen, alle Achtung!! Sicher getragen von den guten endmärkten in denen RR unterwegs ist, aber operativ so sehr auf Rendite getrimmt, Preise angepasst, Standorte etc, super. Und dann das Ergebnis: