JPMorgan hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1245 Pence - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,58 auf Tradegate (11. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +0,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 104,06 Mrd..

Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -19,87 %/-27,88 % bedeutet.