Salzgitter und Deutz fallen - Rüstungsfantasie bekommt Risse

Bei den Salzgitter-Aktien hatte zuletzt eine Zulassung für Panzerstahl durch die Bundeswehr für Fantasie gesorgt und Anleger zumindest etwas über die Belastungen durch das noch triste Geschäftsumfeld hinwegsehen lassen. Auch die Aktien von Deutz hatten zuletzt immer wieder von Rüstungsfantasie profitiert, hatte das Unternehmen doch im März angekündigt, im Rüstungsgeschäft stärker tätig werden zu wollen./mis/stk

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 8,95 auf Tradegate (11. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +24,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +11,42 %/+22,56 % bedeutet.