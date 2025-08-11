AKTIEN IM FOKUS
Salzgitter und Deutz fallen - Rüstungsfantasie bekommt Risse
- Salzgitter und Deutz-Aktien unter Druck gefallen.
- Salzgitter-Kurs sank um über drei Prozent.
- Trump und Putin sprechen über Friedenslösung.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter und Deutz sind am Montag im Sog schwacher Rüstungswerte unter Druck geraten. Der Salzgitter-Kurs fiel um gut drei Prozent, der des Motorenbauers Deutz um gut zwei Prozent.
Im Fokus steht ein für Freitag geplantes Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Bei den Salzgitter-Aktien hatte zuletzt eine Zulassung für Panzerstahl durch die Bundeswehr für Fantasie gesorgt und Anleger zumindest etwas über die Belastungen durch das noch triste Geschäftsumfeld hinwegsehen lassen. Auch die Aktien von Deutz hatten zuletzt immer wieder von Rüstungsfantasie profitiert, hatte das Unternehmen doch im März angekündigt, im Rüstungsgeschäft stärker tätig werden zu wollen./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 8,95 auf Tradegate (11. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +24,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +11,42 %/+22,56 % bedeutet.
Nachrichten zu einem KHS-Verkauf erwarte ich absehbar keine, weil ich mir einen Komplettverkauf im Grunde nicht vorstellen kann. Sinn machen würde dies allenfalls zur Gegenfinanzierung der Schritte 2 und 3 der Salcos Transformation. Interessant wäre eine Abgabe der KHS auch dann, wenn im Gegenzug die Übernahme (Vollständig oder einer Aktienmehrheit) der Aurubis AG realisierbar wäre.
Die Aufzählung in einer Reihe ist so schon nicht richtig. Denn die Salzgitter AG will ja keine Rüstungsgüter oder Teile davon herstellen, wie es die anderen Firmen in der Aufreihung machen wollen. Sondern sie will Firmen in dem Bereich und somit möglicherweise auch eines Tages die genannten Firmen mit Materialien beliefern, damit diese überhaupt physische Militäraufträge ausführen können.
wow aurubis schon bei 96,40 €. und was macht sg. alleine durch aurubis ist sg 23,76 € wert. bei 23,54 € gibt es alles andere für umsonst. da ändert sich bei den experten keinen deut, was die kursfantasie betrifft.