    BAADER BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Märkte blieben herausfordernd, schrieb Christian Obst in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Prognose des Stahlherstellers für die Nettoverschuldung im Gesamtjahr stehe aber auf der Habenseite. Die operative Ergebnisprognose (Ebt) für das Geschäftsjahr signalisiere eine leichte Verbesserung im zweiten Halbjahr./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:06 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 22,76EUR auf Tradegate (11. August 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Christian Obst
    Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


