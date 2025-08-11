Ethereum Rallye erreicht höchsten Stand seit 2021 – Folgen 4.500 US-Dollar?

Ethereum erlebt derzeit eine der stärksten Rallyes seiner Geschichte. Am Montagmorgen notiert die zweitgrößte Kryptowährung der Welt bei 4.306 US-Dollar, was einem Wochenplus von 22 Prozent und einem Tagesgewinn von 1,6 Prozent entspricht. Auf Monatssicht liegt der Zuwachs sogar bei über 45 Prozent – damit trennen Ethereum nur noch 12 Prozent von seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf 518,91 Milliarden US-Dollar.

Getrieben wird der Kurs von einer Kombination aus makroökonomischen und marktspezifischen Faktoren. Der US-Dollar hat in den letzten Wochen deutlich an Stärke verloren, während die Märkte mit einer Zinssenkung der Federal Reserve im September rechnen. Dies hat die Risikobereitschaft über sämtliche Anlageklassen hinweg angeheizt – Kryptowährungen eingeschlossen.

Ethereum konnte dabei Bitcoin deutlich outperformen. Die Rotation institutioneller Gelder hin zu ETH wird verstärkt durch ETF-Zuflüsse und einen Rückgang der auf Börsen gehaltenen Bestände.

Regulatorische Entlastung aus den USA

Für zusätzlichen Auftrieb sorgte jüngst eine klare Stellungnahme der US-Börsenaufsicht SEC, wonach Liquid-Staking-Dienste nicht als Wertpapierangebote gelten. Diese Einschätzung räumt eine wesentliche regulatorische Unsicherheit aus dem Weg und öffnet die Tür für größere institutionelle Engagements in renditestarke ETH-Produkte.

Analysten sehen ETH als Innovationsanker

"Ethereum steht inzwischen gleichauf mit Künstlicher Intelligenz als Kerninnovation und Wachstumsmotor der US-Wirtschaft", erklärte Jamie Coutts, Chef-Kryptoanalyst bei Real Vision. "ETH dominiert bei Dezentralisierung und Tokenisierung – beides Schlüsselfaktoren für die globale Blockchain-Entwicklung."

Axel Adler Jr., unabhängiger Analyst, verweist auf 5 Milliarden US-Dollar ETF-Zuflüsse sowie ein Rekord-Transaktionsvolumen von 238 Milliarden US-Dollar im Juli auf der Ethereum-Blockchain. Die täglichen Börsenabflüsse von rund 33.000 ETH deuteten auf zunehmendes Staking und sinkenden Verkaufsdruck hin.

"Nach der starken Rallye am Wochenende sehen wir weiteres Aufwärtspotenzial für BTC und ETH, sofern keine handelspolitischen Schocks eintreten", sagte Jeff Mei, COO der Kryptobörse BTSE.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

ETH / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 4.260USD auf CryptoCompare Index (11. August 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.



