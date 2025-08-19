Ihre wichtigsten Termine
Home Depot, DocMorris, Medtronic, Stratec, Baywa und Alcon legen Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:55 Uhr, Deutschland: Stratec, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Verve Group, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Irland: Medtronic, Q1-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Baywa, Halbjahreszahlen
22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 6/25
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 6/25
14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 19.08.2025
Zeit Land Relev. Termin 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 20:10 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
