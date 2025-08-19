    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    Home Depot, DocMorris, Medtronic, Stratec, Baywa und Alcon legen Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Fabian Sommer/dpa

    Unternehmenstermine

    06:55 Uhr, Deutschland: Stratec, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Verve Group, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Irland: Medtronic, Q1-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Home Depot, Q2-Zahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: Baywa, Halbjahreszahlen
    22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 6/25
    10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 6/25
    14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 19.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:30KanadaCANConsumer Price Index (MoM)
    14:30KanadaCANVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    20:10USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    alle Termine anzeigen »


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



